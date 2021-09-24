Football Frenzy (09/24/21)

Football Frenzy

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(KSNT)- Highlights and scores from Week 4 of high school football, including Junction City’s overtime win against Washburn Rural in the KSNT Game of the Week.

GAME OF THE WEEK:
JUNCTION CITY 18
WASHBURN RURAL 17 (OT)

MANHATTAN 49
TOPEKA HIGH 0

EMPORIA 42
HIGHLAND PARK 32

RILEY COUNTY 28
CLAY CENTER 7

ROSSVILLE 66
MCLOUTH 0

ROCK CREEK 48
HIAWATHA 0

ST. MARYS 54
RIVERSIDE 7

HOLTON 41
SABETHA 7

CHAPMAN 48
MARYSVILLE 16

SILVER LAKE 53
OSKALOOSA 0

JEFF WEST 30
ROYAL VALLEY 12

WAMEGO 45
KC WASHINGTON 6

PERRY LECOMPTON 42
BISHOP WARD 35

SANTA FE TRAIL 15
OSAWATOMIE 14

HAYDEN 36
BALDWIN 0

OSAGE CITY 62
WEST FRANKLIN 13

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