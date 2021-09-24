Football Frenzy (09/24/21)

(KSNT)- Highlights and scores from Week 4 of high school football, including Junction City’s overtime win against Washburn Rural in the KSNT Game of the Week.
GAME OF THE WEEK:
JUNCTION CITY 18
WASHBURN RURAL 17 (OT)
MANHATTAN 49
TOPEKA HIGH 0
EMPORIA 42
HIGHLAND PARK 32
RILEY COUNTY 28
CLAY CENTER 7
ROSSVILLE 66
MCLOUTH 0
ROCK CREEK 48
HIAWATHA 0
ST. MARYS 54
RIVERSIDE 7
HOLTON 41
SABETHA 7
CHAPMAN 48
MARYSVILLE 16
SILVER LAKE 53
OSKALOOSA 0
JEFF WEST 30
ROYAL VALLEY 12
WAMEGO 45
KC WASHINGTON 6
PERRY LECOMPTON 42
BISHOP WARD 35
SANTA FE TRAIL 15
OSAWATOMIE 14
HAYDEN 36
BALDWIN 0
OSAGE CITY 62
WEST FRANKLIN 13