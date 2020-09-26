Football Frenzy (09/25/20)

Football Frenzy

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Highlights and scores from week 4 of the high school football season, including Manhattan’s 42-6 win over Topeka High in the Game of the Week.

MANHATTAN 42 (GAME OF THE WEEK)
TOPEKA HIGH 6

HANOVER 62
AXTELL 12

PERRY-LECOMPTON 71
BISHOP WARD 0

FRANKFORT 56
BLUE VALLEY 0

RILEY COUNTY 41
CLAY CENTER 12

HAYDEN 49
COFFEYVILLE 0

NEMAHA CENTRAL 48
ACCHS 0

ROCK CREEK 51
HIAWATHA 12

EMPORIA 30
HIGHLAND PARK 8

SABETHA 21
HOLTON 45

HORTON 8
JEFFERSON COUNTY NORTH 72

ROSSVILLE 56
MCLOUTH 0

WEST FRANKLIN 0
OSAGE CITY 53

SANTA FE TRAIL 48
OSAWATOMIE 22

ST MARYS 14
RIVERSIDE 20

TOPEKA WEST 14
SEAMAN 59

LEAVENWORTH 34
SHAWNEE HEIGHTS 3

OSKALOOSA 0
SILVER LAKE 96

CENTRALIA 28
VALLEY HEIGHTS 0

ATCHISON 7
WAMEGO 41

JUNCTION CITY 34
WASHBURN RURAL 30  

JEFFERSON WEST VS. ROYAL VALLEY: Postponed, will resume Saturday morning. 

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