Football Frenzy (09/25/20)

Highlights and scores from week 4 of the high school football season, including Manhattan’s 42-6 win over Topeka High in the Game of the Week.
MANHATTAN 42 (GAME OF THE WEEK)
TOPEKA HIGH 6
HANOVER 62
AXTELL 12
PERRY-LECOMPTON 71
BISHOP WARD 0
FRANKFORT 56
BLUE VALLEY 0
RILEY COUNTY 41
CLAY CENTER 12
HAYDEN 49
COFFEYVILLE 0
NEMAHA CENTRAL 48
ACCHS 0
ROCK CREEK 51
HIAWATHA 12
EMPORIA 30
HIGHLAND PARK 8
SABETHA 21
HOLTON 45
HORTON 8
JEFFERSON COUNTY NORTH 72
ROSSVILLE 56
MCLOUTH 0
WEST FRANKLIN 0
OSAGE CITY 53
SANTA FE TRAIL 48
OSAWATOMIE 22
ST MARYS 14
RIVERSIDE 20
TOPEKA WEST 14
SEAMAN 59
LEAVENWORTH 34
SHAWNEE HEIGHTS 3
OSKALOOSA 0
SILVER LAKE 96
CENTRALIA 28
VALLEY HEIGHTS 0
ATCHISON 7
WAMEGO 41
JUNCTION CITY 34
WASHBURN RURAL 30
JEFFERSON WEST VS. ROYAL VALLEY: Postponed, will resume Saturday morning.