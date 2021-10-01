Football Frenzy (10/01/21)

(KSNT)- Highlights and scores from Week 5 of high school football, including Riley County’s homecoming win against Chapman in the KSNT Game of the Week.
GAME OF THE WEEK:
CHAPMAN 16
RILEY COUNTY 37
SABETHA 20
ROCK CREEK 34
SEAMAN 21
MANHATTAN 48
TOPEKA HIGH 70
HIGHLAND PARK 42
EMPORIA 9
WASHBURN RURAL 45
PAOLA 21
WAMEGO 22 (OT)
TOPEKA WEST 16
JUNCTION CITY 54
OSKALOOSA 0
ROSSVILLE 62
SANTA FE TRAIL 41
KC BISHOP WARD 58
AXTELL 54
FRANKFORT 8
SILVER LAKE 63
MISSION VALLEY 0
ST. MARYS 30
NEMAHA CENTRAL 12
PLEASONTON 0
OLPE 63
JAYHAWK-LINN 21
OSAGE CITY 63
HAYDEN 38
OSWATOMIE 0
BALDWIN 0
PERRY-LECOMPTON 40
HOLTON 50
ROYAL VALLEY 0