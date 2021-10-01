Football Frenzy (10/01/21)

Football Frenzy

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(KSNT)- Highlights and scores from Week 5 of high school football, including Riley County’s homecoming win against Chapman in the KSNT Game of the Week.

GAME OF THE WEEK:
CHAPMAN 16
RILEY COUNTY 37

SABETHA 20
ROCK CREEK 34

SEAMAN 21
MANHATTAN 48

TOPEKA HIGH 70
HIGHLAND PARK 42

EMPORIA 9
WASHBURN RURAL 45

PAOLA 21
WAMEGO 22 (OT)

TOPEKA WEST 16
JUNCTION CITY 54

OSKALOOSA 0
ROSSVILLE 62

SANTA FE TRAIL 41
KC BISHOP WARD 58

AXTELL 54
FRANKFORT 8

SILVER LAKE 63
MISSION VALLEY 0

ST. MARYS 30
NEMAHA CENTRAL 12

PLEASONTON 0
OLPE 63

JAYHAWK-LINN 21
OSAGE CITY 63

HAYDEN 38
OSWATOMIE 0

BALDWIN 0
PERRY-LECOMPTON 40

HOLTON 50
ROYAL VALLEY 0

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