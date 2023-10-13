NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 7 of high school football, including Hayden’s win against Holton in Football Frenzy’s Game of the Week.
Game of the Week
HOLTON 7
HAYDEN 24
JUNCTION CITY 47
TOPEKA HIGH 0
WASHBURN RURAL 46
EMPORIA 0
ROCK CREEK 12
CLAY CENTER 26
TOPEKA WEST 12
SHAWNEE HEIGHTS 62
CLEARWATER 15
WAMEGO 45
JEFFERSON WEST 14
ROYAL VALLEY 24
RILEY COUNTY 0
NEMAHA CENTRAL 30
RIVERSIDE 8
CENTRALIA 46
MISSION VALLEY 6
ST. MARYS 45
AXTELL 46
FRANKFORT 0
MANHATTAN 42
LANSING 0
SEAMAN 24
BASEHOR-LINWOOD 27
PERRY-LECOMPTON 0
ATCHISON 42
MARYSVILLE 28
HIAWATHA 0
WEST FRANKLIN 13
OSAGE CITY 46
COUNCIL GROVE 43
EUREKA 0
ROSSVILLE 64
PLEASANT RIDGE 15
SILVER LAKE 60
MAUR HILL- MOUNT ACADEMY 0
SABETHA 55
HORTON 6