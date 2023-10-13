NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 7 of high school football, including Hayden’s win against Holton in Football Frenzy’s Game of the Week.

Game of the Week
HOLTON 7
HAYDEN 24

JUNCTION CITY 47
TOPEKA HIGH 0

WASHBURN RURAL 46
EMPORIA 0

ROCK CREEK 12
CLAY CENTER 26

TOPEKA WEST 12
SHAWNEE HEIGHTS 62

CLEARWATER 15
WAMEGO 45

JEFFERSON WEST 14
ROYAL VALLEY 24

RILEY COUNTY 0
NEMAHA CENTRAL 30

RIVERSIDE 8
CENTRALIA 46

MISSION VALLEY 6
ST. MARYS 45

AXTELL 46
FRANKFORT 0

MANHATTAN 42
LANSING 0

SEAMAN 24
BASEHOR-LINWOOD 27

PERRY-LECOMPTON 0
ATCHISON 42

MARYSVILLE 28
HIAWATHA 0

WEST FRANKLIN 13
OSAGE CITY 46

COUNCIL GROVE 43
EUREKA 0

ROSSVILLE 64
PLEASANT RIDGE 15

SILVER LAKE 60
MAUR HILL- MOUNT ACADEMY 0

SABETHA 55
HORTON 6