(KSNT) — Highlights and scores from Week 7 of high school football, including Holton’s win over Hayden in the 27 Sports’ Game of the Week.

Game of the Week
HAYDEN 13
HOLTON 37

HIGHLAND PARK 63
KC NORTHEAST 0

WAMEGO 48
CLEARWATER 0

TOPEKA HIGH 12
JUNCTION CITY 52

LANSING 0
MANHATTAN 65

HIAWATHA 13
MARYSVILLE 43

ST. MARYS 56
MISSION VALLEY 0

ATCHISON 34
PERRY-LECOMPTON 22

NEMAHA CENTRAL 34
RILEY COUNTY 12

CENTRALIA 26
RIVERSIDE 20

CLAY CENTER 21
ROCK CREEK 42

PLEASANT RIDGE 0
ROSSVILLE 56

BASEHOR-LINWOOD 47
SEAMAN 32

MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 14
SILVER LAKE 54

EMPORIA 14
WASHBURN RURAL 40

OSAGE CITY 42
WEST FRANKLIN 0

AXTELL 62
FRANKFORT 14