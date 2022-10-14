(KSNT) — Highlights and scores from Week 7 of high school football, including Holton’s win over Hayden in the 27 Sports’ Game of the Week.
Game of the Week
HAYDEN 13
HOLTON 37
HIGHLAND PARK 63
KC NORTHEAST 0
WAMEGO 48
CLEARWATER 0
TOPEKA HIGH 12
JUNCTION CITY 52
LANSING 0
MANHATTAN 65
HIAWATHA 13
MARYSVILLE 43
ST. MARYS 56
MISSION VALLEY 0
ATCHISON 34
PERRY-LECOMPTON 22
NEMAHA CENTRAL 34
RILEY COUNTY 12
CENTRALIA 26
RIVERSIDE 20
CLAY CENTER 21
ROCK CREEK 42
PLEASANT RIDGE 0
ROSSVILLE 56
BASEHOR-LINWOOD 47
SEAMAN 32
MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 14
SILVER LAKE 54
EMPORIA 14
WASHBURN RURAL 40
OSAGE CITY 42
WEST FRANKLIN 0
AXTELL 62
FRANKFORT 14