Football Frenzy (10/16/20)

Football Frenzy
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(KSNT) -Highlights and scores from week 7 of the high school football season, including Rossville’s win over Silver Lake in the Game of the Week.

ROSSVILLE 50
SILVER LAKE 35 (GAME OF THE WEEK)

MANHATTAN 49
TOPEKA WEST 0

WASHBURN RURAL 47
HIGHLAND PARK 28

COUNCIL GROVE 6
CHAPMAN 37

SANTA FE TRAIL 20
BALDWIN 23

RILEY COUNTY 44
CONCORDIA 23

OSAGE CITY 42
EUREKA 7

PERRY LECOMPTON 0
HAYDEN 10

WASHBURN RURAL 47
HIGHLAND PARK 28

ROCK CREEK 21
HOLTON 41

VALLEY HEIGHTS 56
JACKSON HEIGHTS 15

EMPORIA 15
JUNCTION CITY 62

CENTRALIA 48
LYNDON 17

MISSION VALLEY 38
MCLOUTH 0

OLPE 61
NORTHERN HEIGHTS 0

HIAWATHA 28
ROYAL VALLEY 14

MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 37
ST MARYS 14

JEFFERSON COUNTY NORTH 52
TROY 3

HORTON 8
WABAUNSEE 59

FORT SCOTT 22
WAMEGO 18

AXTELL 58
WETMORE 12

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