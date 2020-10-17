Football Frenzy (10/16/20)

(KSNT) -Highlights and scores from week 7 of the high school football season, including Rossville’s win over Silver Lake in the Game of the Week.
ROSSVILLE 50
SILVER LAKE 35 (GAME OF THE WEEK)
MANHATTAN 49
TOPEKA WEST 0
WASHBURN RURAL 47
HIGHLAND PARK 28
COUNCIL GROVE 6
CHAPMAN 37
SANTA FE TRAIL 20
BALDWIN 23
RILEY COUNTY 44
CONCORDIA 23
OSAGE CITY 42
EUREKA 7
PERRY LECOMPTON 0
HAYDEN 10
WASHBURN RURAL 47
HIGHLAND PARK 28
ROCK CREEK 21
HOLTON 41
VALLEY HEIGHTS 56
JACKSON HEIGHTS 15
EMPORIA 15
JUNCTION CITY 62
CENTRALIA 48
LYNDON 17
MISSION VALLEY 38
MCLOUTH 0
OLPE 61
NORTHERN HEIGHTS 0
HIAWATHA 28
ROYAL VALLEY 14
MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 37
ST MARYS 14
JEFFERSON COUNTY NORTH 52
TROY 3
HORTON 8
WABAUNSEE 59
FORT SCOTT 22
WAMEGO 18
AXTELL 58
WETMORE 12