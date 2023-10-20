NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 8 of high school football, including Nemaha Central and Sabetha in the Football Frenzy Game of the Week.

Game of the Week
NEMAHA CENTRAL 28
SABETHA 0

HIAWATHA 7
HAYDEN 56

KC PIPER 21
SEAMAN 28

JEFFERSON WEST 7
HOLTON 61

ATCHISON COUNTY 0
SILVER LAKE 72

MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 0
ROSSVILLE 64

OSAGE CITY 28
COUNCIL GROVE 28

MANHATTAN 28
WICHITA NORTHWEST 24

KC WASHINGTON 26
HIGHLAND PARK 20

PERRY-LECOMPTON 14
ROYAL VALLEY 23

CONCORDIA 7
ROCK CREEK 43

JUNCTION CITY 57
EMPORIA 14

OLPE 28
CENTRAL HEIGHTS 0

MINNEAPOLIS 34
RILEY COUNTY 41

CLAY CENTER 55
MARYSVILLE 7

TOPEKA HIGH 33
HAYS 62

WAMEGO 38
ABILENE 14

ST. MARYS 53
MCLOUTH 7