NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 8 of high school football, including Nemaha Central and Sabetha in the Football Frenzy Game of the Week.
Game of the Week
NEMAHA CENTRAL 28
SABETHA 0
HIAWATHA 7
HAYDEN 56
KC PIPER 21
SEAMAN 28
JEFFERSON WEST 7
HOLTON 61
ATCHISON COUNTY 0
SILVER LAKE 72
MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 0
ROSSVILLE 64
OSAGE CITY 28
COUNCIL GROVE 28
MANHATTAN 28
WICHITA NORTHWEST 24
KC WASHINGTON 26
HIGHLAND PARK 20
PERRY-LECOMPTON 14
ROYAL VALLEY 23
CONCORDIA 7
ROCK CREEK 43
JUNCTION CITY 57
EMPORIA 14
OLPE 28
CENTRAL HEIGHTS 0
MINNEAPOLIS 34
RILEY COUNTY 41
CLAY CENTER 55
MARYSVILLE 7
TOPEKA HIGH 33
HAYS 62
WAMEGO 38
ABILENE 14
ST. MARYS 53
MCLOUTH 7