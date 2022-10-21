(KSNT) — Highlights and scores from Week 8 of high school football, including Nemaha Central’s win over Sabetha in the 27 Sports’ Football Frenzy Game of the Week.
Game of the Week
SABETHA 7
NEMAHA CENTRAL 24
COUNCIL GROVE 26
OSAGE CITY 56
WICHITA NORTHWEST 28
MANHATTAN 56
TOPEKA WEST 12
WASHBURN RURAL 81
WAMEGO 49
ABILENE 0
HOLTON 53
JEFF WEST 7
ROYAL VALLEY 8
PERRY-LECOMPTON 46
JUNCTION CITY 53
EMPORIA 36
HAYS 56
TOPEKA HIGH 6
ROCK CREEK 46
CONCORDIA 20
MARYSVILLE 14
CLAY CENTER 24
CENTRAL HEIGHTS 13
OLPE 50
MCLOUTH 6
ST. MARYS 58
HIGHLAND PARK 62
KC WASHINGTON 48
SEAMAN 13
PIPER 31
SHAWNEE HEIGHTS 19
LEAVENWORTH 24
SILVER LAKE 41
ATCHISON COUNTY 30
ROSSVILLE 50
MAUR HILL 6
RILEY COUNTY 6
MINNEAPOLIS 21
PLEASANT RIDGE 16
CENTRALIA 59
HORTON 14
WABAUNSEE 56
AXTELL 68
DONIPHAN WEST 0