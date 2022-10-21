(KSNT) — Highlights and scores from Week 8 of high school football, including Nemaha Central’s win over Sabetha in the 27 Sports’ Football Frenzy Game of the Week.

Game of the Week
SABETHA 7
NEMAHA CENTRAL 24

COUNCIL GROVE 26
OSAGE CITY 56

WICHITA NORTHWEST 28
MANHATTAN 56

TOPEKA WEST 12
WASHBURN RURAL 81

WAMEGO 49
ABILENE 0

HOLTON 53
JEFF WEST 7

ROYAL VALLEY 8
PERRY-LECOMPTON 46

JUNCTION CITY 53
EMPORIA 36

HAYS 56
TOPEKA HIGH 6

ROCK CREEK 46
CONCORDIA 20

MARYSVILLE 14
CLAY CENTER 24

CENTRAL HEIGHTS 13
OLPE 50

MCLOUTH 6
ST. MARYS 58

HIGHLAND PARK 62
KC WASHINGTON 48

SEAMAN 13
PIPER 31

SHAWNEE HEIGHTS 19
LEAVENWORTH 24

SILVER LAKE 41
ATCHISON COUNTY 30

ROSSVILLE 50
MAUR HILL 6

RILEY COUNTY 6
MINNEAPOLIS 21

PLEASANT RIDGE 16
CENTRALIA 59

HORTON 14
WABAUNSEE 56

AXTELL 68
DONIPHAN WEST 0