Football Frenzy (10/30/20)

(KSNT) – Highlights and scores from the first week of the high school football playoffs, including Perry-Lecompton’s win over Rock Creek in the Game of the Week.

PERRY LECOMPTON 35 (GAME OF THE WEEK)

ROCK CREEK 22

MANHATTAN 21

GARDEN CITY 20

WASHBURN RURAL 21

WICHITA 6

INDEPENDENCE 21

WAMEGO 49

TOPEKA HIGH 0

DODGE CITY 39

JUNCTION CITY 42

LAWRENCE FREE STATE 21

AXTELL 42

THUNDER RIDGE 40

MCLOUTH 16

ST. MARYS 44

TOPEKA WEST 15

LEAVENWORTH 62

SILVER LAKE 63

REPUBLIC COUNTY 6

ROSSVILLE 53

RIVERSIDE 6

RILEY COUNTY 55

SMOKY VALLEY 16

HIAWATHA 52

OSAWATOMIE 14

OSAGE CITY 47

NEODESHA 7

BELOIT ST. JOHNS 50

ONAGA 14

NEMAHA CENTRAL 50

PLEASANT RIDGE 6

MARYSVILLE 45

COLBY 21

LYNDON 57

HORTON 6

SANTA FE TRAIL 25

HOLTON 62

HAYDEN 42

SABETHA 6

SPRING HILL 34

SHAWNEE HEIGHTS 6

WABAUNSEE 62

PLEASANTON 18

CHAPMAN 39

GOODLAND 13

BLUE VALLEY SW 36

EMPORIA 14

FRANKFORT 60

LAKESIDE 14

HANOVER 56

OSBORNE 6

CLIFTON CLYDE 46

BENNINGTON 0