(KSNT) — Highlights and scores from Week 6 of high school football, including Manhattan’s Silver Trophy win over Junction City in the 27 Sports’ Game of the Week.

Game of the Week
MANHATTAN 44
JUNCTION CITY 7

SHAWNEE HEIGHTS 35
WAMEGO 6

WASHBURN RURAL 66
TOPEKA HIGH 6

JEFF CO. NORTH 0
ST. MARYS 45

HOLTON 48
ROSSVILLE 17

SABETHA 56
RIVERSIDE 0

SILVER LAKE 41
PLEASANT RIDGE 6

VALLEY HEIGHTS 28
MCLOUTH 34

SEAMAN 56
LEAVENWORTH 13

PERRY LECOMPTON 56
JEFF WEST 7

OSAGE CITY 42
HUMBOLDT 34

RILEY COUNTY 44
HORTON 3

ROCK CREEK 70
HIAWATHA 20

ROYAL VALLEY 0
HAYDEN 38

WICHITA EAST 54
EMPORIA 15

CONCORDIA 26
CLAY CENTER 41

HIGHLAND PARK 56
ATCHISON 70

COUNCIL GROVE 15
MARION 46

OLPE 38
CANEY VALLEY 0