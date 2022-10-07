(KSNT) — Highlights and scores from Week 6 of high school football, including Manhattan’s Silver Trophy win over Junction City in the 27 Sports’ Game of the Week.
Game of the Week
MANHATTAN 44
JUNCTION CITY 7
SHAWNEE HEIGHTS 35
WAMEGO 6
WASHBURN RURAL 66
TOPEKA HIGH 6
JEFF CO. NORTH 0
ST. MARYS 45
HOLTON 48
ROSSVILLE 17
SABETHA 56
RIVERSIDE 0
SILVER LAKE 41
PLEASANT RIDGE 6
VALLEY HEIGHTS 28
MCLOUTH 34
SEAMAN 56
LEAVENWORTH 13
PERRY LECOMPTON 56
JEFF WEST 7
OSAGE CITY 42
HUMBOLDT 34
RILEY COUNTY 44
HORTON 3
ROCK CREEK 70
HIAWATHA 20
ROYAL VALLEY 0
HAYDEN 38
WICHITA EAST 54
EMPORIA 15
CONCORDIA 26
CLAY CENTER 41
HIGHLAND PARK 56
ATCHISON 70
COUNCIL GROVE 15
MARION 46
OLPE 38
CANEY VALLEY 0