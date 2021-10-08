Football Frenzy (10/8/21)

Football Frenzy
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(KSNT)- Highlights and scores from Week 6 of high school football, including Washburn Rural’s win against Manhattan in the KSNT Game of the Week.

GAME OF THE WEEK:
WASHBURN RURAL 21
MANHATTAN 14

CHAPMAN 20
CLAY CENTER 19

RILEY COUNTY 63
COUNCIL GROVE 14

TOPEKA WEST 80
HIGHLAND PARK 46

HIAWATHA 14
HOLTON 48

ROCK CREEK 61
JEFFERSON WEST 6

NEMAHA CENTRAL 67
MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 7

WELLSVILLE 35
OSAGE CITY 12

PERRY-LECOMPTON 48
OSAWATOMIE 8

MISSION VALLEY 40
OSKALOOSA 12

PLEASANT RIDGE 6
ROSSVILLE 56

HAYDEN 49
SANTA FE TRAIL 6

EMPORIA 6
SEAMAN 22

MCLOUTH 6
SILVER LAKE 63

JEFFERSON COUNTY NORTH 30
WABAUNSEE 11

KC SCHLAGLE 14
WAMEGO 48

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