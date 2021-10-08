Football Frenzy (10/8/21)

(KSNT)- Highlights and scores from Week 6 of high school football, including Washburn Rural’s win against Manhattan in the KSNT Game of the Week.
GAME OF THE WEEK:
WASHBURN RURAL 21
MANHATTAN 14
CHAPMAN 20
CLAY CENTER 19
RILEY COUNTY 63
COUNCIL GROVE 14
TOPEKA WEST 80
HIGHLAND PARK 46
HIAWATHA 14
HOLTON 48
ROCK CREEK 61
JEFFERSON WEST 6
NEMAHA CENTRAL 67
MAUR HILL-MOUNT ACADEMY 7
WELLSVILLE 35
OSAGE CITY 12
PERRY-LECOMPTON 48
OSAWATOMIE 8
MISSION VALLEY 40
OSKALOOSA 12
PLEASANT RIDGE 6
ROSSVILLE 56
HAYDEN 49
SANTA FE TRAIL 6
EMPORIA 6
SEAMAN 22
MCLOUTH 6
SILVER LAKE 63
JEFFERSON COUNTY NORTH 30
WABAUNSEE 11
KC SCHLAGLE 14
WAMEGO 48