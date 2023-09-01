NORTHEAST KANSAS (KSNT) — Highlights and scores from Week 1 of high school football, including Manhattan’s third-straight win over Derby.

DERBY 19
MANHATTAN 33

HAYS 20 F/OT
JUNCTION CITY 14

WICHITA EAST 25
WASHBURN RURAL 26

RILEY COUNTY 24
SILVER LAKE 40

ST. MARYS 22
ROSSVILLE 30

TOPEKA WEST 6
SEAMAN 76

SABETHA 30
PERRY-LECOMPTON 0

HOLTON 6
NEMAHA CENTRAL 31

WAMEGO 7
CLAY CENTER 19

KC PIPER 0
SHAWNEE HEIGHTS 42

TOPEKA HIGH 0
MAIZE 43

Click here for highlights and analysis from KU’s week one win

HIGHLAND PARK 33
WYANDOTTE 7

COUNCIL GROVE 26
CENTRAL HEIGHTS 7

OSAGE CITY 48
MISSION VALLEY 7

RIVERSIDE 13
JEFFERSON WEST 6

HAYDEN 41
OLPE 7

ABILENE 28
MARYSVILLE 14

SOUTHEAST OF SALINE 26
ROCK CREEK 7

PITTSBURG 54
EMPORIA 28

AXTELL 60
CAIR PARAVEL 44