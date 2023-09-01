NORTHEAST KANSAS (KSNT) — Highlights and scores from Week 1 of high school football, including Manhattan’s third-straight win over Derby.
DERBY 19
MANHATTAN 33
HAYS 20 F/OT
JUNCTION CITY 14
WICHITA EAST 25
WASHBURN RURAL 26
RILEY COUNTY 24
SILVER LAKE 40
ST. MARYS 22
ROSSVILLE 30
TOPEKA WEST 6
SEAMAN 76
SABETHA 30
PERRY-LECOMPTON 0
HOLTON 6
NEMAHA CENTRAL 31
WAMEGO 7
CLAY CENTER 19
KC PIPER 0
SHAWNEE HEIGHTS 42
TOPEKA HIGH 0
MAIZE 43
Click here for highlights and analysis from KU’s week one win
HIGHLAND PARK 33
WYANDOTTE 7
COUNCIL GROVE 26
CENTRAL HEIGHTS 7
OSAGE CITY 48
MISSION VALLEY 7
RIVERSIDE 13
JEFFERSON WEST 6
HAYDEN 41
OLPE 7
ABILENE 28
MARYSVILLE 14
SOUTHEAST OF SALINE 26
ROCK CREEK 7
PITTSBURG 54
EMPORIA 28
AXTELL 60
CAIR PARAVEL 44