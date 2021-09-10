Football Frenzy (9/10/21)

(KSNT) – Highlights and scores from Week 2 of high school football, including Manhattan’s 37-21 Silver Trophy win against Junction City in the KSNT Game of the Week.
MANHATTAN 37 (GAME OF THE WEEK)
JUNCTION CITY 21
WASHBURN RURAL 42
TOPEKA HIGH 13
ROSSVILLE 56
ROCK CREEK 14
SEAMAN 35
HAYDEN 14
WAMEGO 28
MARYSVILLE 7
SILVER LAKE 29
ST. MARYS 28
HOLTON 25
CHAPMAN 14
ROYAL VALLEY 0
NEMAHA CENTRAL 49
TOPEKA WEST 36
EMPORIA 32
HIAWATHA 21
PERRY LECOMPTON 7
SABETHA 42
RIVERSIDE 0
OSAGE CITY 51
COUNCIL GROVE 0
CLAY CENTER 57
JEFFERSON WEST 0