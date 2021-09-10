Football Frenzy (9/10/21)

Football Frenzy

by:

Posted: / Updated:

(KSNT) – Highlights and scores from Week 2 of high school football, including Manhattan’s 37-21 Silver Trophy win against Junction City in the KSNT Game of the Week.

MANHATTAN 37 (GAME OF THE WEEK)
JUNCTION CITY 21

WASHBURN RURAL 42
TOPEKA HIGH 13

ROSSVILLE 56
ROCK CREEK 14

SEAMAN 35
HAYDEN 14

WAMEGO 28
MARYSVILLE 7

SILVER LAKE 29
ST. MARYS 28

HOLTON 25
CHAPMAN 14

ROYAL VALLEY 0
NEMAHA CENTRAL 49

TOPEKA WEST 36
EMPORIA 32

HIAWATHA 21
PERRY LECOMPTON 7

SABETHA 42
RIVERSIDE 0

OSAGE CITY 51
COUNCIL GROVE 0

CLAY CENTER 57
JEFFERSON WEST 0

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Trending Stories

Weather App Team 300x250