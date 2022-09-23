(KSNT) — Highlights and scores from Week 4 of high school football, including Manhattan’s win over Washburn Rural in the 27 Sports’ Game of the Week.
Game of the Week
WASHBURN RURAL 25
MANHATTAN 28
JUNCTION CITY 28
BISHOP CARROL 21
WAMEGO 51
KC WASHINGTON 16
HIAWATHA 0
CLAY CENTER 61
HUMBOLDT 14
COUNCIL GROVE 20
JEFFERSON WEST 14
HAYDEN 52
PERRY-LECOMPTON 18
HOLTON 49
NEMAHA CENTRAL 78
HORTON 0
CAIR PARAVEL 24
LYNDON 28
PLEASANTON 0
OLPE 27
ST. MARYS 64
OSKALOOSKA 0
SILVER LAKE 22
ROCK CREEK 44
ATCHISON COUNTY 8
ROSSVILLE 49
RILEY COUNTY 39
ROYAL VALLEY 14
LANSING 32
SEAMAN 50
BASEHOR-LINWOOD 0
SHAWNEE HEIGHTS 27
EMPORIA 21
TOPEKA HIGH 34