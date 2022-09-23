(KSNT) — Highlights and scores from Week 4 of high school football, including Manhattan’s win over Washburn Rural in the 27 Sports’ Game of the Week.

Game of the Week
WASHBURN RURAL 25
MANHATTAN 28

JUNCTION CITY 28
BISHOP CARROL 21

WAMEGO 51
KC WASHINGTON 16

HIAWATHA 0
CLAY CENTER 61

HUMBOLDT 14
COUNCIL GROVE 20

JEFFERSON WEST 14
HAYDEN 52

PERRY-LECOMPTON 18
HOLTON 49

NEMAHA CENTRAL 78
HORTON 0

CAIR PARAVEL 24
LYNDON 28

PLEASANTON 0
OLPE 27

ST. MARYS 64
OSKALOOSKA 0

SILVER LAKE 22
ROCK CREEK 44

ATCHISON COUNTY 8
ROSSVILLE 49

RILEY COUNTY 39
ROYAL VALLEY 14

LANSING 32
SEAMAN 50

BASEHOR-LINWOOD 0
SHAWNEE HEIGHTS 27

EMPORIA 21
TOPEKA HIGH 34