(KSNT) — Highlights and scores from Week 3 of high school football, including Shawnee Heights’ win over Seaman in 27 Sports’ Game of the Week.
Game of the Week
SEAMAN 7
SHAWNEE HEIGHTS 14
RILEY COUNTY 21
ROCK CREEK 45
ROSSVILLE 34
HAYDEN 55
ST MARYS 16
SILVER LAKE 43
KC PIPER 10
WASHBURN RURAL 37
SUMNER ACADEMY 36
HIGHLAND PARK 63
MCPHERSON 15
JUNCTION CITY 30
PERRY LECOMPTON 13
NEMAHA CENTRAL 46
MANHATTAN 31
HAYS 21
TOPEKA HIGH 0
LIBERAL 27
EMPORIA 24
SALINA CENTRAL 56
HOLTON 49
HIAWATHA 7
RIVERSIDE 20
ROYAL VALLEY 31
WAMEGO 46
CONCORDIA 0