(KSNT) — Highlights and scores from Week 3 of high school football, including Shawnee Heights’ win over Seaman in 27 Sports’ Game of the Week.

Game of the Week
SEAMAN 7
SHAWNEE HEIGHTS 14

RILEY COUNTY 21
ROCK CREEK 45

ROSSVILLE 34
HAYDEN 55

ST MARYS 16
SILVER LAKE 43

KC PIPER 10
WASHBURN RURAL 37

SUMNER ACADEMY 36
HIGHLAND PARK 63

MCPHERSON 15
JUNCTION CITY 30

PERRY LECOMPTON 13
NEMAHA CENTRAL 46

MANHATTAN 31
HAYS 21

TOPEKA HIGH 0
LIBERAL 27

EMPORIA 24
SALINA CENTRAL 56

HOLTON 49
HIAWATHA 7

RIVERSIDE 20
ROYAL VALLEY 31

WAMEGO 46
CONCORDIA 0