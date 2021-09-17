Football Frenzy (9/17/21)

Football Frenzy

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(KSNT) – Highlights and scores from Week 3 of high school football, including Olpe’s 70-12 win against Lyndon in the KSNT Game of the Week.

OLPE 70 (GAME OF THE WEEK)
LYNDON 12

WAMEGO 47 F/3OT
CLAY CENTER 41

CHANUTE 37
JEFFERSON WEST 8

HIGHLAND PARK 0
MANHATTAN 70

FRANKFORT 28
ONAGA 22

HOLTON 28
PERRY-LECOMPTON 7

WASHBURN RURAL 19
PITTSBURG 17

LOIUSBURG 28
ROCK CREEK 35

ST. MARYS 20
ROSSVILLE 44

JUNCTION CITY 23
SEAMAN 16

RILEY COUNTY 22
SILVER LAKE 14

HAYDEN 39
TOPEKA WEST 6

SHAWNEE HEIGHTS 14
LANSING 17

EMPORIA 20
TOPEKA HIGH 28

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