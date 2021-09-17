Football Frenzy (9/17/21)

(KSNT) – Highlights and scores from Week 3 of high school football, including Olpe’s 70-12 win against Lyndon in the KSNT Game of the Week.
OLPE 70 (GAME OF THE WEEK)
LYNDON 12
WAMEGO 47 F/3OT
CLAY CENTER 41
CHANUTE 37
JEFFERSON WEST 8
HIGHLAND PARK 0
MANHATTAN 70
FRANKFORT 28
ONAGA 22
HOLTON 28
PERRY-LECOMPTON 7
WASHBURN RURAL 19
PITTSBURG 17
LOIUSBURG 28
ROCK CREEK 35
ST. MARYS 20
ROSSVILLE 44
JUNCTION CITY 23
SEAMAN 16
RILEY COUNTY 22
SILVER LAKE 14
HAYDEN 39
TOPEKA WEST 6
SHAWNEE HEIGHTS 14
LANSING 17
EMPORIA 20
TOPEKA HIGH 28