NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 4 of high school football, including Washburn Rural’s win against Manhattan in Football Frenzy’s Game of the Week.

Game of the Week
MANHATTAN 28
WASHBURN RURAL 35

Highlights from Washburn Rural’s 35-28 win against Manhattan

TOPEKA HIGH 41
EMPORIA 10

BISHOP CARROL 7
JUNCTION CITY 41

KC WASHINGTON 6
WAMEGO 53

HOLTON 32
PERRY-LECOMPTON 12

ROCK CREEK 35
SILVER LAKE 38

HAYDEN 64
JEFFERSON WEST 0

ROYAL VALLEY 13
RILEY COUNTY 20

OSKALOOSA 6
ST. MARYS 57

LYNDON 58
CAIR PARAVEL 30

HIGHLAND PARK 40
KC HARMON 6

SEAMAN 21
LANSING 28

SHAWNEE HEIGHTS 14
BASEHOR-LINWOOD 42

TOPEKA WEST 0
KC PIPER 34

CLAY CENTER 75
HIAWATHA 13

MARYSVILLE 23
CONCORDIA 6

COUNCIL GROVE 7
HUMBOLDT 14

EUREKA 0
OSAGE CITY 61

SABETHA 28
MINNEAPOLIS 6

HORTON 0
NEMAHA CENTRAL 69

OLPE 28
PLEASANTON 12

MISSION VALLEY 36
VALLEY FALLS 8

WABAUNSEE 14
SMITH CENTER 16