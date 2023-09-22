NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 4 of high school football, including Washburn Rural’s win against Manhattan in Football Frenzy’s Game of the Week.
Game of the Week
MANHATTAN 28
WASHBURN RURAL 35
TOPEKA HIGH 41
EMPORIA 10
BISHOP CARROL 7
JUNCTION CITY 41
KC WASHINGTON 6
WAMEGO 53
HOLTON 32
PERRY-LECOMPTON 12
ROCK CREEK 35
SILVER LAKE 38
HAYDEN 64
JEFFERSON WEST 0
ROYAL VALLEY 13
RILEY COUNTY 20
OSKALOOSA 6
ST. MARYS 57
LYNDON 58
CAIR PARAVEL 30
HIGHLAND PARK 40
KC HARMON 6
SEAMAN 21
LANSING 28
SHAWNEE HEIGHTS 14
BASEHOR-LINWOOD 42
TOPEKA WEST 0
KC PIPER 34
CLAY CENTER 75
HIAWATHA 13
MARYSVILLE 23
CONCORDIA 6
COUNCIL GROVE 7
HUMBOLDT 14
EUREKA 0
OSAGE CITY 61
SABETHA 28
MINNEAPOLIS 6
HORTON 0
NEMAHA CENTRAL 69
OLPE 28
PLEASANTON 12
MISSION VALLEY 36
VALLEY FALLS 8
WABAUNSEE 14
SMITH CENTER 16