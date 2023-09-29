NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 5 of high school football, including Silver Lake’s War on 24 win against Rossville in Football Frenzy’s Game of the Week.

Game of the Week
SILVER LAKE 42
ROSSVILLE 28

WASHBURN RURAL 29
JUNCTION CITY 7

PERRY-LECOMPTON 0
HAYDEN 27

EMPORIA 7
MANHATTAN 51

WICHITA NORTHWEST 70
TOPEKA HIGH 7

ROYAL VALLEY 9
HOLTON 34

RILEY COUNTY 6
SABETHA 27

JEFFERSON WEST 0
NEMAHA CENTRAL 46

VALLEY FALLS 8
ST. MARYS 60

REPUBLIC COUNTY 0
WABAUNSEE 54

BURLINGAME 28
CAIR PARAVEL 62

SOUTHEAST OF SALINE 22
CLAY CENTER 17

JACKSON HEIGHTS 12
CENTRALIA 48

ROCK CREEK 30
MARYSVILLE 21

HIGHLAND PARK 6
LINCOLN COLLEGE PREP 35

SEAMAN 28
BLAIR OAKS 63

SHAWNEE HEIGHTS 18
DE SOTO 41

WAMEGO 49
COFFEYVILLE 14

AXTELL 68
BLUE VALLEY 0

CONCORDIA 49
HIAWATHA 0

OSAGE CITY 40
SEDGWICK 46

WEST FRANKLIN 0
COUNCIL GROVE 42