NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 5 of high school football, including Silver Lake’s War on 24 win against Rossville in Football Frenzy’s Game of the Week.
Game of the Week
SILVER LAKE 42
ROSSVILLE 28
WASHBURN RURAL 29
JUNCTION CITY 7
PERRY-LECOMPTON 0
HAYDEN 27
EMPORIA 7
MANHATTAN 51
WICHITA NORTHWEST 70
TOPEKA HIGH 7
ROYAL VALLEY 9
HOLTON 34
RILEY COUNTY 6
SABETHA 27
JEFFERSON WEST 0
NEMAHA CENTRAL 46
VALLEY FALLS 8
ST. MARYS 60
REPUBLIC COUNTY 0
WABAUNSEE 54
BURLINGAME 28
CAIR PARAVEL 62
SOUTHEAST OF SALINE 22
CLAY CENTER 17
JACKSON HEIGHTS 12
CENTRALIA 48
ROCK CREEK 30
MARYSVILLE 21
HIGHLAND PARK 6
LINCOLN COLLEGE PREP 35
SEAMAN 28
BLAIR OAKS 63
SHAWNEE HEIGHTS 18
DE SOTO 41
WAMEGO 49
COFFEYVILLE 14
AXTELL 68
BLUE VALLEY 0
CONCORDIA 49
HIAWATHA 0
OSAGE CITY 40
SEDGWICK 46
WEST FRANKLIN 0
COUNCIL GROVE 42