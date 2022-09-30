(KSNT) — Highlights and scores from Week 5 of high school football, including Silver Lake’s overtime win over Rossville in the 27 Sports’ Game of the Week.

Game of the Week
ROSSVILLE 21
SILVER LAKE 22 (F/OT)

CLAY CENTER 26
SOUTHEAST SALINE 14

TOPEKA HIGH 13
WICHITA NORTHWEST 81

SEDGWICK 28
OSAGE CITY 52

TOPEKA WEST 0
LANSING 42

SANTA FE TRAIL 28
OSAWATOMIE 8

MARYSVILLE 21
ROCK CREEK 56

DE SOTO 28
SHAWNEE HEIGHTS 0

COFFEYVILLE 6
WAMEGO 34

JUNCTION CITY 24
WASHBURN RURAL 6

MANHATTAN 58
EMPORIA 7

NEMAHA CENTRAL 67
JEFF WEST 6

HAYDEN 44
PERRY-LECOMPTON 28

HOLTON 48
ROYAL VALLEY 15

SABETHA 35
RILEY COUNTY 0

HIGHLAND PARK 22
LINCOLN PREP 59