(KSNT) — Highlights and scores from Week 5 of high school football, including Silver Lake’s overtime win over Rossville in the 27 Sports’ Game of the Week.
Game of the Week
ROSSVILLE 21
SILVER LAKE 22 (F/OT)
CLAY CENTER 26
SOUTHEAST SALINE 14
TOPEKA HIGH 13
WICHITA NORTHWEST 81
SEDGWICK 28
OSAGE CITY 52
TOPEKA WEST 0
LANSING 42
SANTA FE TRAIL 28
OSAWATOMIE 8
MARYSVILLE 21
ROCK CREEK 56
DE SOTO 28
SHAWNEE HEIGHTS 0
COFFEYVILLE 6
WAMEGO 34
JUNCTION CITY 24
WASHBURN RURAL 6
MANHATTAN 58
EMPORIA 7
NEMAHA CENTRAL 67
JEFF WEST 6
HAYDEN 44
PERRY-LECOMPTON 28
HOLTON 48
ROYAL VALLEY 15
SABETHA 35
RILEY COUNTY 0
HIGHLAND PARK 22
LINCOLN PREP 59