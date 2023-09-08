NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 2 of high school football, including Hayden’s win against Silver Lake.
ST. MARYS 6
ROCK CREEK 32
MARYSVILLE 0
WAMEGO 49
SILVER LAKE 7
HAYDEN 56
HOLTON 8
SABETHA 24
RILEY COUNTY 26
ROSSVILLE 20
NEMAHA CENTRAL 62
ROYAL VALLEY 0
KC TURNER 6
SEAMAN 59
DE SOTO 14
WASHBURN RURAL 28
KC SCHLAGLE 26
HIGHLAND PARK 32
CHAPMAN 0
CLAY CENTER 61
JUNCTION CITY 52
DODGE CITY 35
EMPORIA 14
LIBERAL 47
SHAWNEE HEIGHTS 26
LANSING 25
TOPEKA WEST 6
LEAVENWORTH 58
PERRY-LECOMPTON 20
RIVERSIDE 6
AXTELL 52
HARTFORD 6