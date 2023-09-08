NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Week 2 of high school football, including Hayden’s win against Silver Lake.

ST. MARYS 6
ROCK CREEK 32

MARYSVILLE 0
WAMEGO 49

SILVER LAKE 7
HAYDEN 56

HOLTON 8
SABETHA 24

RILEY COUNTY 26
ROSSVILLE 20

NEMAHA CENTRAL 62
ROYAL VALLEY 0

KC TURNER 6
SEAMAN 59

DE SOTO 14
WASHBURN RURAL 28

KC SCHLAGLE 26
HIGHLAND PARK 32

CHAPMAN 0
CLAY CENTER 61

JUNCTION CITY 52
DODGE CITY 35

EMPORIA 14
LIBERAL 47

SHAWNEE HEIGHTS 26
LANSING 25

TOPEKA WEST 6
LEAVENWORTH 58

PERRY-LECOMPTON 20
RIVERSIDE 6

AXTELL 52
HARTFORD 6