(KSNT) — Highlights and scores from Week 2 of high school football, including Hayden’s win over Silver Lake in 27 Sports’ Game of the Week.
Game of the Week
TOPEKA-HAYDEN 43
SILVER LAKE 10
SEAMAN 70
KC TURNER 0
WASHBURN RURAL 28
DE SOTO 21
LIBERAL 53
EMPORIA 0
DODGE CITY 21
JUNCTION CITY 42
SHAWNEE HEIGHTS 46
LANSING 23
WAMEGO 34
MARYSVILLE 7
ROYAL VALLEY 15
NEMAHA CENTRAL 71
RIVERSIDE 12
PERRY-LECOMPTON 35
SABETHA 14
HOLTON 35
TOPEKA HIGH 7
MANHATTAN 59
ROSSVILLE 36
RILEY COUNTY 15
ROCK CREEK 41
ST. MARYS 20
LEAVENWORTH 61
TOPEKA WEST 14
HIGHLAND PARK 48
KC SCHLAGLE 29