(KSNT) — Highlights and scores from Week 2 of high school football, including Hayden’s win over Silver Lake in 27 Sports’ Game of the Week.

Game of the Week
TOPEKA-HAYDEN 43
SILVER LAKE 10

SEAMAN 70
KC TURNER 0

WASHBURN RURAL 28
DE SOTO 21

LIBERAL 53
EMPORIA 0

DODGE CITY 21
JUNCTION CITY 42

SHAWNEE HEIGHTS 46
LANSING 23

WAMEGO 34
MARYSVILLE 7

ROYAL VALLEY 15
NEMAHA CENTRAL 71

RIVERSIDE 12
PERRY-LECOMPTON 35

SABETHA 14
HOLTON 35

TOPEKA HIGH 7
MANHATTAN 59

ROSSVILLE 36
RILEY COUNTY 15

ROCK CREEK 41
ST. MARYS 20

LEAVENWORTH 61
TOPEKA WEST 14

HIGHLAND PARK 48
KC SCHLAGLE 29