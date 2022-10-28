(KSNT) — Highlights and scores from Week 1 of high school football playoffs, including Emporia’s win against Highland Park in the 27 Sports Football Frenzy Game of the Week.
Game of the Week
EMPORIA 83
HIGHLAND PARK 64
WICHITA NORTH 7
MANHATTAN 71
WICHITA SOUTH 18
JUNCTION CITY 34
TOPEKA HIGH 12
DERBY 69
BALDWIN 8
HAYDEN 63
SANTA FE TRAIL 16
HOLTON 49
CLEARWATER 34
ROCK CREEK 78
MINNEAPOLIS 6
ROSSVILLE 57
BLUE VALLEY SOUTHWEST 14
SEAMAN 42
LANSING 21
SHAWNEE HEIGHTS 28
RILEY COUNTY 23
SILVER LAKE 21
ULYSSES 11
WAMEGO 56
DODGE CITY 0
WASHBURN RURAL 36
CHAPMAN 28
CLAY CENTER 55
FREDONIA 8
COUNCIL GROVE 48
OSAGE CITY 50
RIVERTON 14
OLPE 70
UNIONTOWN 8
AXTELL 68
PIKE VALLEY 8