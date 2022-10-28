(KSNT) — Highlights and scores from Week 1 of high school football playoffs, including Emporia’s win against Highland Park in the 27 Sports Football Frenzy Game of the Week.

Game of the Week
EMPORIA 83
HIGHLAND PARK 64

WICHITA NORTH 7
MANHATTAN 71

WICHITA SOUTH 18
JUNCTION CITY 34

TOPEKA HIGH 12
DERBY 69

BALDWIN 8
HAYDEN 63

SANTA FE TRAIL 16
HOLTON 49

CLEARWATER 34
ROCK CREEK 78

MINNEAPOLIS 6
ROSSVILLE 57

BLUE VALLEY SOUTHWEST 14
SEAMAN 42

LANSING 21
SHAWNEE HEIGHTS 28

RILEY COUNTY 23
SILVER LAKE 21

ULYSSES 11
WAMEGO 56

DODGE CITY 0
WASHBURN RURAL 36

CHAPMAN 28
CLAY CENTER 55

FREDONIA 8
COUNCIL GROVE 48

OSAGE CITY 50
RIVERTON 14

OLPE 70
UNIONTOWN 8

AXTELL 68
PIKE VALLEY 8