Football Frenzy – Playoffs 10/29/21

(KSNT) — Highlights and scores from Week 1 of high school football playoffs, including Perry-Lecompton’s win against Sabetha in the KSNT Game of the Week.
GAME OF THE WEEK:
SABETHA 21
PERRY-LECOMPTON 28
TOPEKA WEST 26
DE SOTO 50
HIAWATHA 0
HAYDEN 49
CAMPUS 17
JUNCTION CITY 35
TOPEKA HIGH 7
LAWRENCE 37
WICHITA NORTH 6
MANHATTAN 64
NEMAHA CENTRAL 48
PLEASANT RIDGE 14
RUSSELL 15
RILEY COUNTY 18
BISHOP WARD 17
ROCK CREEK 34
REPUBLIC COUNTY 0
ROSSVILLE 56
EMPORIA 6
SEAMAN 57
KC SUMNER 0
SHAWNEE HEIGHTS 34
ATCHINSON 20
SILVER LAKE 62
MISSION VALLEY 0
ST MARYS 52
GREAT BEND 21
WAMEGO 42
WICHITA WEST 7
WASHBURN RURAL 52