Football Frenzy – Playoffs 10/29/21

Football Frenzy

by:

Posted: / Updated:

(KSNT) — Highlights and scores from Week 1 of high school football playoffs, including Perry-Lecompton’s win against Sabetha in the KSNT Game of the Week.

GAME OF THE WEEK:

SABETHA 21
PERRY-LECOMPTON 28

TOPEKA WEST 26
DE SOTO 50

HIAWATHA 0
HAYDEN 49

CAMPUS 17
JUNCTION CITY 35

TOPEKA HIGH 7
LAWRENCE 37

WICHITA NORTH 6
MANHATTAN 64

NEMAHA CENTRAL 48
PLEASANT RIDGE 14

RUSSELL 15
RILEY COUNTY 18

BISHOP WARD 17
ROCK CREEK 34

REPUBLIC COUNTY 0
ROSSVILLE 56

EMPORIA 6
SEAMAN 57

KC SUMNER 0
SHAWNEE HEIGHTS 34

ATCHINSON 20
SILVER LAKE 62

MISSION VALLEY 0
ST MARYS 52

GREAT BEND 21
WAMEGO 42

WICHITA WEST 7
WASHBURN RURAL 52

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Trending Stories

Weather App Team 300x250