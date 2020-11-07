Football Frenzy – Playoffs (11/06/20)

Football Frenzy

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(KSNT) – Highlights and scores from the second week of high school football playoffs, including Perry Lecompton’s 20-7 win over Hayden in the KSNT Game of the Week.

PERRY LECOMPTON 20 (GAME OF THE WEEK)
HAYDEN 7

MANHATTAN 7
WICHITA EAST 20

RILEY COUNTY 43
SCOTT COMMUNITY 14

JUNCTION CITY 70
WASHBURN RURAL 25

SEAMAN 21
SOUTHWEST 27

ROSSVILLE 53
MAUR HILL- MOUNT ACADEMY 21

NEMAHA CENTRAL 40
SILVER LAKE 30

MARYSVILLE 0
SOUTHEAST OF SALINE 20

FRANKFORT 54
BELOIT ST. JOHN’S 43

OSAGE CITY OVER FREDONIA (FORFEIT)

WAMEGO 21
EL DORADO 18

WABAUNSEE 6
CENTRALIA 52

HANOVER 52
AXTELL 6

HOLTON 49
BALDWIN 8

LYNDON 47
JEFFERSON COUNTY NORTH 22

JACKSON HEIGHTS 0
OLPE 53

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