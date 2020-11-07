Football Frenzy – Playoffs (11/06/20)

(KSNT) – Highlights and scores from the second week of high school football playoffs, including Perry Lecompton’s 20-7 win over Hayden in the KSNT Game of the Week.
PERRY LECOMPTON 20 (GAME OF THE WEEK)
HAYDEN 7
MANHATTAN 7
WICHITA EAST 20
RILEY COUNTY 43
SCOTT COMMUNITY 14
JUNCTION CITY 70
WASHBURN RURAL 25
SEAMAN 21
SOUTHWEST 27
ROSSVILLE 53
MAUR HILL- MOUNT ACADEMY 21
NEMAHA CENTRAL 40
SILVER LAKE 30
MARYSVILLE 0
SOUTHEAST OF SALINE 20
FRANKFORT 54
BELOIT ST. JOHN’S 43
OSAGE CITY OVER FREDONIA (FORFEIT)
WAMEGO 21
EL DORADO 18
WABAUNSEE 6
CENTRALIA 52
HANOVER 52
AXTELL 6
HOLTON 49
BALDWIN 8
LYNDON 47
JEFFERSON COUNTY NORTH 22
JACKSON HEIGHTS 0
OLPE 53