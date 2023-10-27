NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from week one of playoff high school football action in Northeast Kansas, including Rossville and Riley County in big 2A matchup.
RILEY COUNTY 28
ROSSVILLE 7
CHAPMAN 18
ROCK CREEK 54
BALDWIN 0
HAYDEN 49
WICHITA NORTH 7
WASHBURN RURAL 48
WICHITA SOUTHEAST 14
MANHATTAN 69
WICHITA HEIGHTS 18
JUNCTION CITY 27
KC HARMON 7
HIGHLAND PARK 55
KC SUMNER 0
SHAWNEE HEIGHTS 68
EL DORADO 14
WAMEGO 58
BISHOP WARD 19
HOLTON 60
MINNEAPOLIS 7
SILVER LAKE 58
RIVERSIDE 6
ST. MARYS 62
TOPEKA HIGH 7
DERBY 56
EMPORIA 13
BLUE VALLEY SOUTHWEST 56
TOPEKA WEST 6
MILL VALLEY 63
SEAMAN 62
KC WASHINGTON 12
PERRY-LECOMPTON 6
WELLSVILLE 48
CLEARWATER 10
CLAY CENTER 55