NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from week one of playoff high school football action in Northeast Kansas, including Rossville and Riley County in big 2A matchup.

RILEY COUNTY 28
ROSSVILLE 7

CHAPMAN 18
ROCK CREEK 54

BALDWIN 0
HAYDEN 49

WICHITA NORTH 7
WASHBURN RURAL 48

WICHITA SOUTHEAST 14
MANHATTAN 69

WICHITA HEIGHTS 18
JUNCTION CITY 27

KC HARMON 7
HIGHLAND PARK 55

KC SUMNER 0
SHAWNEE HEIGHTS 68

EL DORADO 14
WAMEGO 58

BISHOP WARD 19
HOLTON 60

MINNEAPOLIS 7
SILVER LAKE 58

RIVERSIDE 6
ST. MARYS 62

TOPEKA HIGH 7
DERBY 56

EMPORIA 13
BLUE VALLEY SOUTHWEST 56

TOPEKA WEST 6
MILL VALLEY 63

SEAMAN 62
KC WASHINGTON 12

PERRY-LECOMPTON 6
WELLSVILLE 48

CLEARWATER 10
CLAY CENTER 55