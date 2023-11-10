NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from the sectional/ quarterfinal round of high school football in Kansas, including a huge 6A meeting between Manhattan and Derby.

DERBY 21
MANHATTAN 23

OLPE 0
JEFFERSON COUNTY NORTH 52

OSAGE CITY 27
NEMAHA CENTRAL 53

WICHITA EAST 14
WASHBURN RURAL 35

WELLINGTON 0
WAMEGO 49

FRONTENAC 22
HOLTON 35

HUMBOLDT 18
SABETHA 49

ST. MARY’S COLGAN 33

ST. MARYS 8

HOWARD- WEST ELK 12
LYNDON 58

HAYDEN 64
PARSONS 19

SEAMAN 42
MILL VALLEY 72

SHAWNEE HEIGHTS 10
BLUE VALLEY SOUTHWEST 38

CAIR PARAVEL 23
COTTONWOOD FALLS 48

CLAY CENTER 21
CHENEY 23

OSBORNE 6
AXTELL 54

VALLEY HEIGHTS 30
MEDICINE LODGE 48

FRANKFORT 38
HANOVER 12