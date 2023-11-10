NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from the sectional/ quarterfinal round of high school football in Kansas, including a huge 6A meeting between Manhattan and Derby.
DERBY 21
MANHATTAN 23
OLPE 0
JEFFERSON COUNTY NORTH 52
OSAGE CITY 27
NEMAHA CENTRAL 53
WICHITA EAST 14
WASHBURN RURAL 35
WELLINGTON 0
WAMEGO 49
FRONTENAC 22
HOLTON 35
HUMBOLDT 18
SABETHA 49
ST. MARY’S COLGAN 33
ST. MARYS 8
HOWARD- WEST ELK 12
LYNDON 58
HAYDEN 64
PARSONS 19
SEAMAN 42
MILL VALLEY 72
SHAWNEE HEIGHTS 10
BLUE VALLEY SOUTHWEST 38
CAIR PARAVEL 23
COTTONWOOD FALLS 48
CLAY CENTER 21
CHENEY 23
OSBORNE 6
AXTELL 54
VALLEY HEIGHTS 30
MEDICINE LODGE 48
FRANKFORT 38
HANOVER 12