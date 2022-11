NORTHEAST KANSAS (KSNT)- Highlights and scores from the sub-state round of high school football in Kansas.

DERBY 23

MANHATTAN 28

MCPHERSON 33

WAMEGO 16

SABETHA 14

NEMAHA CENTRAL 30

CENTRALIA 16

ST. MARYS 46

CANTON GALVA 32

AXTELL 36

LITTLE RIVER 48

BURLINGAME 0

CLAY CENTER 0

ANDALE 36

HAYDEN 17

HOLTON 48