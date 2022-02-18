(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action of Full Court Press.
BOYS
MANHATTAN 59
WASHBURN RURAL 56
HIGHLAND PARK 66
JUNCTION CITY 51
HAYDEN 66
TOPEKA HIGH 57
NEMAHA CENTRAL 54
HOLTON 41
ROYAL VALLEY 57
SABETHA 42
TOPEKA WEST 81
EMPORIA 33
ST. MARYS 66
COUNCIL GROVE 53
GIRLS
SABETHA 32
ROYAL VALLEY 30
HOLTON 34
NEMAHA CENTRAL 30
COUNCIL GROVE 58
ST. MARYS 50
TOPEKA HIGH 63
HAYDEN 54
HIGHLAND PARK 45
JUNCTION CITY 37
EMPORIA 60
TOPEKA WEST 19
WASHBURN RURAL 54
MANHATTAN 17