(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action of Full Court Press.

BOYS

MANHATTAN 59

WASHBURN RURAL 56

HIGHLAND PARK 66

JUNCTION CITY 51

HAYDEN 66

TOPEKA HIGH 57

NEMAHA CENTRAL 54

HOLTON 41

ROYAL VALLEY 57

SABETHA 42

TOPEKA WEST 81

EMPORIA 33

ST. MARYS 66

COUNCIL GROVE 53

GIRLS

SABETHA 32

ROYAL VALLEY 30

HOLTON 34

NEMAHA CENTRAL 30

COUNCIL GROVE 58

ST. MARYS 50

TOPEKA HIGH 63

HAYDEN 54

HIGHLAND PARK 45

JUNCTION CITY 37

EMPORIA 60

TOPEKA WEST 19

WASHBURN RURAL 54

MANHATTAN 17