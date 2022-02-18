(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action of Full Court Press.

BOYS

MANHATTAN 59
WASHBURN RURAL 56

HIGHLAND PARK 66
JUNCTION CITY 51

HAYDEN 66
TOPEKA HIGH 57

NEMAHA CENTRAL 54
HOLTON 41

ROYAL VALLEY 57
SABETHA 42

TOPEKA WEST 81
EMPORIA 33

ST. MARYS 66
COUNCIL GROVE 53

GIRLS

SABETHA 32
ROYAL VALLEY 30

HOLTON 34
NEMAHA CENTRAL 30

COUNCIL GROVE 58
ST. MARYS 50

TOPEKA HIGH 63
HAYDEN 54

HIGHLAND PARK 45
JUNCTION CITY 37

EMPORIA 60
TOPEKA WEST 19

WASHBURN RURAL 54
MANHATTAN 17