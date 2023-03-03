NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s sub-state high school basketball action on Full Court Press.
Boys
DERBY 74 (4OT)
WASHBURN RURAL 72
PERRY-LECOMPTON 38
SILVER LAKE 20
SABETHA 51
NEMAHA CENTRAL 59
HAYDEN 43
ATCHISON 59
HOLTON 47
BALDWIN 65
BURLINGTON 41
WELLSVILLE 56
MANHATTAN 56
LAWRENCE 40
JUNCTION CITY 46
GARDEN CITY 43
CLAY CENTER 51
PRATT 36
WAMEGO 29
EUDORA 46
OSAGE CITY 50
GARNETT-ANDERSON CO. 58
ROCK CREEK 42
HUGOTON 83
Girls
MISSION VALLEY 54
LYNDON 45
JACKSON HEIGHTS 40
VALLEY FALLS 32
SANTA FE TRAIL 46
GARNETT-ANDERSON CO. 37
MAIZE SOUTH 32
EMPORIA 42
SHAWNEE HEIGHTS 48
HIGHLAND PARK 51
KC PIPER 25
SEAMAN 57
KC CHRISTIAN 33
ST. MARYS 78