NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s sub-state high school basketball action on Full Court Press.

Boys

DERBY 74 (4OT)

WASHBURN RURAL 72

PERRY-LECOMPTON 38

SILVER LAKE 20

SABETHA 51

NEMAHA CENTRAL 59

HAYDEN 43

ATCHISON 59

HOLTON 47

BALDWIN 65

BURLINGTON 41

WELLSVILLE 56

MANHATTAN 56

LAWRENCE 40

JUNCTION CITY 46

GARDEN CITY 43

CLAY CENTER 51

PRATT 36

WAMEGO 29

EUDORA 46

OSAGE CITY 50

GARNETT-ANDERSON CO. 58

ROCK CREEK 42

HUGOTON 83

Girls

MISSION VALLEY 54

LYNDON 45

JACKSON HEIGHTS 40

VALLEY FALLS 32

SANTA FE TRAIL 46

GARNETT-ANDERSON CO. 37

MAIZE SOUTH 32

EMPORIA 42

SHAWNEE HEIGHTS 48

HIGHLAND PARK 51

KC PIPER 25

SEAMAN 57

KC CHRISTIAN 33

ST. MARYS 78