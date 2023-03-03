NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s sub-state high school basketball action on Full Court Press.

Boys

DERBY 74 (4OT)
WASHBURN RURAL 72

PERRY-LECOMPTON 38
SILVER LAKE 20

SABETHA 51
NEMAHA CENTRAL 59

HAYDEN 43
ATCHISON 59

HOLTON 47
BALDWIN 65

BURLINGTON 41
WELLSVILLE 56

MANHATTAN 56
LAWRENCE 40

JUNCTION CITY 46
GARDEN CITY 43

CLAY CENTER 51
PRATT 36

WAMEGO 29
EUDORA 46

OSAGE CITY 50
GARNETT-ANDERSON CO. 58

ROCK CREEK 42
HUGOTON 83

Girls

MISSION VALLEY 54
LYNDON 45

JACKSON HEIGHTS 40
VALLEY FALLS 32

SANTA FE TRAIL 46
GARNETT-ANDERSON CO. 37

MAIZE SOUTH 32
EMPORIA 42

SHAWNEE HEIGHTS 48
HIGHLAND PARK 51

KC PIPER 25
SEAMAN 57

KC CHRISTIAN 33
ST. MARYS 78