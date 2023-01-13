NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
Boys
SEAMAN 51
SHAWNEE HEIGHTS 65
JUNCTION CITY 52
EMPORIA 39
TOPEKA HIGH 57
HAYDEN 67
KC HARMON 29
HIGHLAND PARK 91
SABETHA 62
PERRY LECOMPTON 59
ST MARYS 58
ROSSVILLE 45
NEMAHA CENTRAL 42
ROYAL VALLEY 41
RILEY COUNTY 34
SILVER LAKE 32
KC PIPER 71
TOPEKA WEST 56
ROCK CREEK 49
WABAUNSEE 57
MARYSVILLE 49
WAMEGO 28
MANHATTAN 60
WASHBURN RURAL 58
Girls
SEAMAN 30
SHAWNEE HEIGHTS 27
JUNCTION CITY 24
EMPORIA 56
TOPEKA HIGH 60
HAYDEN 25
KC HARMON 18
HIGHLAND PARK 96
SABETHA 22
PERRY LECOMPTON 30
ST MARYS 51
ROSSVILLE 47
NEMAHA CENTRAL 57
ROYAL VALLEY 38
RILEY COUNTY 48
SILVER LAKE 47
KC PIPER 55
TOPEKA WEST 45
ROCK CREEK 60
WABAUNSEE 22
MARYSVILLE 25
WAMEGO 83
MANHATTAN 32
WASHBURN RURAL 48