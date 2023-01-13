NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

SEAMAN 51
SHAWNEE HEIGHTS 65

JUNCTION CITY 52
EMPORIA 39

TOPEKA HIGH 57
HAYDEN 67

KC HARMON 29
HIGHLAND PARK 91

SABETHA 62
PERRY LECOMPTON 59

ST MARYS 58
ROSSVILLE 45

NEMAHA CENTRAL 42
ROYAL VALLEY 41

RILEY COUNTY 34
SILVER LAKE 32

KC PIPER 71
TOPEKA WEST 56

ROCK CREEK 49
WABAUNSEE 57

MARYSVILLE 49
WAMEGO 28

MANHATTAN 60
WASHBURN RURAL 58

Girls

SEAMAN 30
SHAWNEE HEIGHTS 27

JUNCTION CITY 24
EMPORIA 56

TOPEKA HIGH 60
HAYDEN 25

KC HARMON 18
HIGHLAND PARK 96

SABETHA 22
PERRY LECOMPTON 30

ST MARYS 51
ROSSVILLE 47

NEMAHA CENTRAL 57
ROYAL VALLEY 38

RILEY COUNTY 48
SILVER LAKE 47

KC PIPER 55
TOPEKA WEST 45

ROCK CREEK 60
WABAUNSEE 22

MARYSVILLE 25
WAMEGO 83

MANHATTAN 32
WASHBURN RURAL 48