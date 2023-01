NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

SEAMAN 51

SHAWNEE HEIGHTS 65

JUNCTION CITY 52

EMPORIA 39

TOPEKA HIGH 57

HAYDEN 67

KC HARMON 29

HIGHLAND PARK 91

SABETHA 62

PERRY LECOMPTON 59

ST MARYS 58

ROSSVILLE 45

NEMAHA CENTRAL 42

ROYAL VALLEY 41

RILEY COUNTY 34

SILVER LAKE 32

KC PIPER 71

TOPEKA WEST 56

ROCK CREEK 49

WABAUNSEE 57

MARYSVILLE 49

WAMEGO 28

MANHATTAN 60

WASHBURN RURAL 58

Girls

SEAMAN 30

SHAWNEE HEIGHTS 27

JUNCTION CITY 24

EMPORIA 56

TOPEKA HIGH 60

HAYDEN 25

KC HARMON 18

HIGHLAND PARK 96

SABETHA 22

PERRY LECOMPTON 30

ST MARYS 51

ROSSVILLE 47

NEMAHA CENTRAL 57

ROYAL VALLEY 38

RILEY COUNTY 48

SILVER LAKE 47

KC PIPER 55

TOPEKA WEST 45

ROCK CREEK 60

WABAUNSEE 22

MARYSVILLE 25

WAMEGO 83

MANHATTAN 32

WASHBURN RURAL 48