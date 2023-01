NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

OSAGE CITY 64

SANTA FE TRAIL 61

TOPEKA WEST 69

LEAVENWORTH 57

SHAWNEE HEIGHTS 58

HAYDEN 51

KC EAST 21

HIGHLAND PARK 82

WAMEGO 48

ROCK CREEK 51

SABETHA 71

SILVER LAKE 53

SUNRISE CHRISTIAN 43

TOPEKA HIGH 47

RILEY COUNTY 34

WABAUNSEE 58

HOLTON 50

CHAPMAN 55

SEAMAN 68

LANSING 41

NEMAHA CENTRAL 44

MARYSVILLE 52

Girls

TOPEKA WEST 46

LAWRENCE FREE STATE 40

TOPEKA HIGH 69

EISENHOWER 37

PERRY LECOMPTON 50

NEK 38

SHAWNEE MISSION NORTH 34

SHAWNEE HEIGHTS 50

MANHATTAN 56

VALLEY CENTER 28

ROSSVILLE 62

ATCHISON COUNTY 68

RILEY COUNTY 53

WABAUNSEE 33

OSAGE CITY 48

SANTA FE TRAIL 57

WICHITA HEIGHTS 52

EMPORIA 53

KC EAST 7

HIGHLAND PARK 75

WAMEGO 47

ROCK CREEK 21

DERBY 39

SEAMAN 45

SABETHA 39

SILVER LAKE 62

SHAWNEE MISSION SOUTH 47

WASHBURN RURAL 37

HOLTON 31

CHAPMAN 30