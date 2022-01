(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

BOYS

OSAGE CITY 70

SANTA FE TRAIL 37

HOLTON 50

CHAPMAN 39

JUNCTION CITY 77

TOPEKA HIGH 57

PERRY LECOMPTON 44

JEFFERSON WEST 34

ROYAL VALLEY 68

MISSION VALLEY 30

SABETHA 49

SILVER LAKE 40

TOPEKA WEST 74

SEAMAN 58

WAMEGO 63

ROCK CREEK 53

GIRLS

SANTA FE TRAIL 46

OSAGE CITY 40

WASHBURN RURAL 54

DERBY 37

HOLTON 30

CHAPMAN 24

SILVER LAKE 51

SABETHA 13

WICHITA HEIGHTS 50

SEAMAN 28

TOPEKA HIGH 52

SHAWNEE MISSION EAST 43

WAMEGO 58

ROCK CREEK 35