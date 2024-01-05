NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

JUNCTION CITY 64
MANHATTAN 65

WASHBURN RURAL 62
HAYDEN 29

SEAMAN 60
LEAVENWORTH 55

CHAPMAN 73
CLAY CENTER 75 F/OT

SABETHA 67
HOLTON 41

RIVERSIDE 51
PERRY-LECOMPTON 61

ROSSVILLE 60
RILEY COUNTY 57

HIAWATHA 70
ROYAL VALLEY 49

LANSING 51
SHAWNEE HEIGHTS 76

ROCK CREEK 51
SILVER LAKE 38

Girls

JUNCTION CITY 9
MANHATTAN 46

WASHBURN RURAL 38
HAYDEN 46

SEAMAN 56
LEAVENWORTH 25

SABETHA 23
HOLTON 36

LANSING 26
SHAWNEE HEIGHTS 54

ROSSVILLE 40
RILEY COUNTY 33

CHAPMAN 44
CLAY CENTER 50

RIVERSIDE 41
PERRY-LECOMPTON 10

HIAWATHA 45
ROYAL VALLEY 30

ROCK CREEK 28
SILVER LAKE 62