NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
Boys
JUNCTION CITY 64
MANHATTAN 65
WASHBURN RURAL 62
HAYDEN 29
SEAMAN 60
LEAVENWORTH 55
CHAPMAN 73
CLAY CENTER 75 F/OT
SABETHA 67
HOLTON 41
RIVERSIDE 51
PERRY-LECOMPTON 61
ROSSVILLE 60
RILEY COUNTY 57
HIAWATHA 70
ROYAL VALLEY 49
LANSING 51
SHAWNEE HEIGHTS 76
ROCK CREEK 51
SILVER LAKE 38
Girls
JUNCTION CITY 9
MANHATTAN 46
WASHBURN RURAL 38
HAYDEN 46
SEAMAN 56
LEAVENWORTH 25
SABETHA 23
HOLTON 36
LANSING 26
SHAWNEE HEIGHTS 54
ROSSVILLE 40
RILEY COUNTY 33
CHAPMAN 44
CLAY CENTER 50
RIVERSIDE 41
PERRY-LECOMPTON 10
HIAWATHA 45
ROYAL VALLEY 30
ROCK CREEK 28
SILVER LAKE 62