NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
Boys
WAMEGO 38
TONGANOXIE 37
MANHATTAN 59
DODGE CITY 32
ST. MARYS 64
MISSION VALLEY 49
ROCK CREEK 64
COUNCIL GROVE 50
HAYDEN 53
EMPORIA 57
NEMAHA CENTRAL 43
HOLTON 61
SILVER LAKE 53
RILEY COUNTY 41
SABETHA 70
ROYAL VALLEY 64
SHAWNEE HEIGHTS 51
TOPEKA WEST 64
Girls
ST. MARYS 35
MISSION VALLEY 36
SILVER LAKE 45
RILEY COUNTY 38
ROCK CREEK 35
COUNCIL GROVE 33
MANHATTAN 37
DODGE CITY 32
NEMAHA CENTRAL 52
HOLTON 43
WAMEGO 67
TONGANOXIE 15
HAYDEN 27
EMPORIA 52
SABETHA 41
ROYAL VALLEY 23
SHAWNEE HEIGHTS 42
TOPEKA WEST 39
HAYDEN 27
EMPORIA 52