NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

WAMEGO 38
TONGANOXIE 37

MANHATTAN 59
DODGE CITY 32

ST. MARYS 64
MISSION VALLEY 49

ROCK CREEK 64
COUNCIL GROVE 50

HAYDEN 53
EMPORIA 57

NEMAHA CENTRAL 43
HOLTON 61

SILVER LAKE 53
RILEY COUNTY 41

SABETHA 70
ROYAL VALLEY 64

SHAWNEE HEIGHTS 51
TOPEKA WEST 64

Girls

ST. MARYS 35
MISSION VALLEY 36

SILVER LAKE 45
RILEY COUNTY 38

ROCK CREEK 35
COUNCIL GROVE 33

MANHATTAN 37
DODGE CITY 32

NEMAHA CENTRAL 52
HOLTON 43

WAMEGO 67
TONGANOXIE 15

HAYDEN 27
EMPORIA 52

SABETHA 41
ROYAL VALLEY 23

SHAWNEE HEIGHTS 42
TOPEKA WEST 39

HAYDEN 27
EMPORIA 52