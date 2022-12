NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

KC WYANDOTTE 42

HIGHLAND PARK 95

HOLTON 59

HIAWATHA 47

SHAWNEE HEIGHTS 61

LEAVENWORTH 40

ST. PAUL 33

OLPE 74

EMPORIA 65

GREAT BEND 66

BISHOP WARD 62

HAYDEN 73

CHAPMAN 26

MARYSVILLE 53

PERRY LECOMPTON 58

NEMAHA CENTRAL 53

RIVERSIDE 45

ROYAL VALLEY 58

DE SOTO 57

SEAMAN 48

ST. MARYS 48

SILVER LAKE 55

CLAY CENTER 46

WAMEGO 76

WABAUNSEE 45

ROCK CREEK 51

Girls

HIGHLAND PARK 53

KC WYANDOTTE 25

HOLTON 30

HIAWATHA 45

SHAWNEE HEIGHTS 48

LEAVENWORTH 36

ST. PAUL 45

OLPE 56

EMPORIA 45

GREAT BEND 39

BISHOP WARD 14

HAYDEN 71

CHAPMAN 47

MARYSVILLE 41

PERRY LECOMPTON 7

NEMAHA CENTRAL 51

RIVERSIDE 45

ROYAL VALLEY 52

DE SOTO 36

SEAMAN 47

ST. MARYS 36

SILVER LAKE 59

CLAY CENTER 28

WAMEGO 59

WABAUNSEE 35

ROCK CREEK 40