NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

HAYDEN 44

EMPORIA 50

CENTRALIA 45

HIAWATHA 47

RIVERSIDE 30

JEFFERSON WEST 38

DODGE CITY 50

MANHATTAN 59

CLAY CENTER 40

MARYSVILLE 63

HOLTON 37

NEMAHA CENTRAL 44

WELLSVILLE 71

PERRY-LECOMPTON 43

COUNCIL GROVE 33

ROCK CREEK 68

ROYAL VALLEY 40

SABETHA 60

TOPEKA WEST 42

SHAWNEE HEIGHTS 47

FRANKFORT 46 F/OT

WABAUNSEE 42

TONGANOXIE 35

WAMEGO 56

Girls

TOPEKA WEST 23

SHAWNEE HEIGHTS 58

SILVER LAKE 50

RILEY COUNTY 34

CENTRALIA 55

HIAWATHA 33

SEAMAN 50

ST. JAMES 37

HOLTON 29

NEMAHA CENTRAL 44

HAYDEN 50

EMPORIA 45

RIVERSIDE 33

JEFFERSON WEST 24

DODGE CITY 28

MANHATTAN 57

WELLSVILLE 13

PERRY-LECOMPTON 39

COUNCIL GROVE 21

ROCK CREEK 54

ROYAL VALLEY 23

SABETHA 27

MISSION VALLEY 29

ST. MARYS 63

FRANKFORT 48 F/OT

WABAUNSEE 44

TONGANOXIE 28

WAMEGO 63