NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

HAYDEN 39
WASHBURN RURAL 43

JUNCTION CITY 45
MANHATTAN 46

TOPEKA HIGH 51
EMPORIA 67

CENTRAL KC 73
HIGHLAND PARK 87

SEAMAN 48
TOPEKA WEST 40

ABILENE 65
WAMEGO 57

HIAWATHA 42
HOLTON 57

ROCK CREEK 60
ST. MARYS 68

OLPE 54
OSAGE CITY 57

OSAWATOMIE 47
SANTA FE TRAIL 78

NEMAHA CENTRAL 46
PERRY LECOMPTON 60

CLAY CENTER 43
MARYSVILLE 52

WABAUNSEE 52
RILEY COUNTY 37

ROSSVILLE 41
SILVER LAKE 58

WASHINGTON COUNTY 32
AXTELL 64

Girls

HAYDEN 29
WASHBURN RURAL 55

JUNCTION CITY 27
MANHATTAN 44

TOPEKA HIGH 31
EMPORIA 37

CENTRAL KC 37
HIGHLAND PARK 61

SEAMAN 60
TOPEKA WEST 28

ABILENE 25
WAMEGO 74

HIAWATHA 49
HOLTON 33

ROCK CREEK 28
ST. MARYS 43

OLPE 37
OSAGE CITY 50

OSAWATOMIE 13
SANTA FE TRAIL 74

JEFF WEST 32
SABETHA 53

CLAY CENTER 47
MARYSVILLE 38

WABAUNSEE 27
RILEY COUNTY 37

ROSSVILLE 61
SILVER LAKE 76

WASHINGTON COUNTY 47
AXTELL 37