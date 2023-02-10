NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
Boys
HAYDEN 39
WASHBURN RURAL 43
JUNCTION CITY 45
MANHATTAN 46
TOPEKA HIGH 51
EMPORIA 67
CENTRAL KC 73
HIGHLAND PARK 87
SEAMAN 48
TOPEKA WEST 40
ABILENE 65
WAMEGO 57
HIAWATHA 42
HOLTON 57
ROCK CREEK 60
ST. MARYS 68
OLPE 54
OSAGE CITY 57
OSAWATOMIE 47
SANTA FE TRAIL 78
NEMAHA CENTRAL 46
PERRY LECOMPTON 60
CLAY CENTER 43
MARYSVILLE 52
WABAUNSEE 52
RILEY COUNTY 37
ROSSVILLE 41
SILVER LAKE 58
WASHINGTON COUNTY 32
AXTELL 64
Girls
HAYDEN 29
WASHBURN RURAL 55
JUNCTION CITY 27
MANHATTAN 44
TOPEKA HIGH 31
EMPORIA 37
CENTRAL KC 37
HIGHLAND PARK 61
SEAMAN 60
TOPEKA WEST 28
ABILENE 25
WAMEGO 74
HIAWATHA 49
HOLTON 33
ROCK CREEK 28
ST. MARYS 43
OLPE 37
OSAGE CITY 50
OSAWATOMIE 13
SANTA FE TRAIL 74
JEFF WEST 32
SABETHA 53
CLAY CENTER 47
MARYSVILLE 38
WABAUNSEE 27
RILEY COUNTY 37
ROSSVILLE 61
SILVER LAKE 76
WASHINGTON COUNTY 47
AXTELL 37