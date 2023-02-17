NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
Boys
WELLSVILLE 66
SANTA FE TRAIL 55
CLAY CENTER 48
ABILENE 52
CENTRALIA 31
CLIFTON CLYDE 63
RANDOLPH 55
AXTELL 81
KC SUMNER 61
HIGHLAND PARK 76
SABETHA 52
HOLTON 42
NEMAHA CENTRAL 55
JEFFERSON WEST 50
EMPORIA 50
JUNCTION CITY 36
WASHBURN RURAL 70
MANHATTAN 78
RIVERSIDE 38
PERRY LECOMPTON 61
ROSSVILLE 62
RILEY COUNTY 44
HIAWATHA 46
ROYAL VALLEY 36
BASEHOR LINWOOD 42
SEAMAN 43
ROCK CREEK 40
SILVER LAKE 51
COUNCIL GROVE 49
ST. MARYS 73
HAYDEN 55
TOPEKA HIGH 44
HERRINGTON 26
WABAUNSEE 54
Girls
WELLSVILLE 16
SANTA FE TRAIL 60
CLAY CENTER 50
ABILENE 23
CENTRALIA 47
CLIFTON CLYDE 57
SHAWNEE HEIGHTS 50
KC TURNER 14
RANDOLPH 36
AXTELL 56
KC SUMNER 38
HIGHLAND PARK 68
SABETHA 31
HOLTON 21
NEMAHA CENTRAL 50
JEFFERSON WEST 29
EMPORIA 45
JUNCTION CITY 19
WASHBURN RURAL 51
MANHATTAN 46
ROSSVILLE 57
RILEY COUNTY 66
HIAWATHA 42
ROYAL VALLEY 46
BASEHOR LINWOOD 68
SEAMAN 34
ROCK CREEK 37
SILVER LAKE 59
COUNCIL GROVE 25
ST. MARYS 61
HAYDEN 37
TOPEKA HIGH 60
HERRINGTON 23
WABAUNSEE 59