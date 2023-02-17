NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

WELLSVILLE 66
SANTA FE TRAIL 55

CLAY CENTER 48
ABILENE 52

CENTRALIA 31
CLIFTON CLYDE 63

RANDOLPH 55
AXTELL 81

KC SUMNER 61
HIGHLAND PARK 76

SABETHA 52
HOLTON 42

NEMAHA CENTRAL 55
JEFFERSON WEST 50

EMPORIA 50
JUNCTION CITY 36

WASHBURN RURAL 70
MANHATTAN 78

RIVERSIDE 38
PERRY LECOMPTON 61

ROSSVILLE 62
RILEY COUNTY 44

HIAWATHA 46
ROYAL VALLEY 36

BASEHOR LINWOOD 42
SEAMAN 43

ROCK CREEK 40
SILVER LAKE 51

COUNCIL GROVE 49
ST. MARYS 73

HAYDEN 55
TOPEKA HIGH 44

HERRINGTON 26
WABAUNSEE 54

Girls

WELLSVILLE 16
SANTA FE TRAIL 60

CLAY CENTER 50
ABILENE 23

CENTRALIA 47
CLIFTON CLYDE 57

SHAWNEE HEIGHTS 50
KC TURNER 14

RANDOLPH 36
AXTELL 56

KC SUMNER 38
HIGHLAND PARK 68

SABETHA 31
HOLTON 21

NEMAHA CENTRAL 50
JEFFERSON WEST 29

EMPORIA 45
JUNCTION CITY 19

WASHBURN RURAL 51
MANHATTAN 46

ROSSVILLE 57
RILEY COUNTY 66

HIAWATHA 42
ROYAL VALLEY 46

BASEHOR LINWOOD 68
SEAMAN 34

ROCK CREEK 37
SILVER LAKE 59

COUNCIL GROVE 25
ST. MARYS 61

HAYDEN 37
TOPEKA HIGH 60

HERRINGTON 23
WABAUNSEE 59