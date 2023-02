NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

SHAWNEE HEIGHTS 48

KC PIPER 62

JACKSON HEIGHTS 32

VALLEY FALLS 63

HIGHLAND PARK 63

WASHINGTON 42

LEAVENWORTH 48

TOPEKA WEST 53

CONCORDIA 52

WAMEGO 63

SEAMAN 72

KC TURNER 55

EUDORA 54

HAYDEN 50

SANTA FE TRAIL 50

IOLA 41

ST MARYS 66

RILEY COUNTY 29

SILVER LAKE 28

WABAUNSEE 38

Girls

SHAWNEE HEIGHTS 46

KC PIPER 44

JACKSON HEIGHTS 46

VALLEY FALLS 30

HIGHLAND PARK 58

WASHINGTON 16

LEAVENWORTH 40

TOPEKA WEST 54

CONCORDIA 34

WAMEGO 61

SEAMAN 57

KC TURNER 28

EUDORA 38

HAYDEN 39

SANTA FE TRAIL 74

IOLA 59

ST MARYS 40

RILEY COUNTY 53

SILVER LAKE 71

WABAUNSEE 42