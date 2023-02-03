NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

LYNDON 52
OLPE 48

WAMEGO 46
EUDORA 33

PERRY LECOMPTON 57
HIAWATHA 42

TOPEKA WEST 85
KC TURNER 56

MANHATTAN 48
HAYDEN 51

TOPEKA HIGH 46
JUNCTION CITY 52

ABILENE 51
MARYSVILLE 56

HOLTON 50
NEMAHA CENTRAL 49

RILEY COUNTY 58
ROCK CREEK 68

WABAUNSEE 47
ROSSVILLE 33

ROYAL VALLEY 45
SABETHA 70

SILVER LAKE 67
ST. MARYS 74

EMPORIA 42
WASHBURN RURAL 50

LEAVENWORTH 32
SHAWNEE HEIGHTS 69

Girls

WAMEGO 62
EUDORA 29

PERRY LECOMPTON 24
HIAWATHA 46

TOPEKA WEST 58
KC TURNER 28

MANHATTAN 41
HAYDEN 57

TOPEKA HIGH 62
JUNCTION CITY 25

ABILENE 38
MARYSVILLE 42

HOLTON 24
NEMAHA CENTRAL 44

RILEY COUNTY 24
ROCK CREEK 27

WABAUNSEE 48
ROSSVILLE 74

ROYAL VALLEY 45
SABETHA 53

SILVER LAKE 68
ST. MARYS 60

EMPORIA 39
WASHBURN RURAL 45

LEAVENWORTH 43
SHAWNEE HEIGHTS 62