NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
Boys
LYNDON 52
OLPE 48
WAMEGO 46
EUDORA 33
PERRY LECOMPTON 57
HIAWATHA 42
TOPEKA WEST 85
KC TURNER 56
MANHATTAN 48
HAYDEN 51
TOPEKA HIGH 46
JUNCTION CITY 52
ABILENE 51
MARYSVILLE 56
HOLTON 50
NEMAHA CENTRAL 49
RILEY COUNTY 58
ROCK CREEK 68
WABAUNSEE 47
ROSSVILLE 33
ROYAL VALLEY 45
SABETHA 70
SILVER LAKE 67
ST. MARYS 74
EMPORIA 42
WASHBURN RURAL 50
LEAVENWORTH 32
SHAWNEE HEIGHTS 69
Girls
WAMEGO 62
EUDORA 29
PERRY LECOMPTON 24
HIAWATHA 46
TOPEKA WEST 58
KC TURNER 28
MANHATTAN 41
HAYDEN 57
TOPEKA HIGH 62
JUNCTION CITY 25
ABILENE 38
MARYSVILLE 42
HOLTON 24
NEMAHA CENTRAL 44
RILEY COUNTY 24
ROCK CREEK 27
WABAUNSEE 48
ROSSVILLE 74
ROYAL VALLEY 45
SABETHA 53
SILVER LAKE 68
ST. MARYS 60
EMPORIA 39
WASHBURN RURAL 45
LEAVENWORTH 43
SHAWNEE HEIGHTS 62