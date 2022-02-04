(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
BOYS
BASEHOR-LINWOOD 72
WAMEGO 42
JACKSON HEIGHTS 54
OSKALOOSA 40
MANHATTAN 43
JUNCTION CITY 41
ROCK CREEK 51
RILEY COUNTY 49
SABETHA 45
HOLTON 42
HIGHLAND PARK 73
SEAMAN 65
ST MARYS 76
SILVER LAKE 50
TOPEKA HIGH 70
EMPORIA 53
WABAUNSEE 56
ROSSVILLE 48
HAYDEN 57
WASHBURN RURAL 42
GIRLS
WAMEGO 56
BASEHOR-LINWOOD 51
MANHATTAN 49
JUNCTION CITY 28
SEAMAN 67
HIGHLAND PARK 35
SILVER LAKE 77
ST MARYS 56
TOPEKA HIGH 65
EMPORIA 37
ROSSVILLE 53
WABAUNSEE 25
WASHBURN RURAL 46
HAYDEN 32