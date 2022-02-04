(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

BOYS

BASEHOR-LINWOOD 72
WAMEGO 42

JACKSON HEIGHTS 54
OSKALOOSA 40

MANHATTAN 43
JUNCTION CITY 41

ROCK CREEK 51
RILEY COUNTY 49

SABETHA 45
HOLTON 42

HIGHLAND PARK 73
SEAMAN 65

ST MARYS 76
SILVER LAKE 50

TOPEKA HIGH 70
EMPORIA 53

WABAUNSEE 56
ROSSVILLE 48

HAYDEN 57
WASHBURN RURAL 42

GIRLS

WAMEGO 56
BASEHOR-LINWOOD 51

MANHATTAN 49
JUNCTION CITY 28

SEAMAN 67
HIGHLAND PARK 35

SILVER LAKE 77
ST MARYS 56

TOPEKA HIGH 65
EMPORIA 37

ROSSVILLE 53
WABAUNSEE 25

WASHBURN RURAL 46
HAYDEN 32