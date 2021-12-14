High School Basketball Wrap-Up (12/14/21)

(KSNT)- Highlights and scores from high school basketball around the area from Tuesday, Dec. 14.
BOYS
MANHATTAN 37
JUNCTION CITY 52
WASHBURN RURAL 34
HAYDEN 27
TOPEKA WEST 57
SHAWNEE HEIGHTS 55
TOPEKA HIGH 45
EMPORIA 42
CHAPMAN 30
WAMEGO 66
ST. MARYS 55
ROCK CREEK 36
CLAY CENTER 71
RILEY COUYNTY 54
GIRLS
MANHATTAN 39
JUNCTION CITY 17
WASHBURN RURAL 56
HAYDEN 27
TOPEKA WEST 64
SHAWNEE HEIGHTS 55
TOPEKA HIGH 38
EMPORIA 36
CHAPMAN 31
WAMEGO 57
ST. MARYS 68
ROCK CREEK 46
CLAY CENTER 41
RILEY COUNTY 27