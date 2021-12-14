High School Basketball Wrap-Up (12/14/21)

Full Court Press

by:

Posted: / Updated:

(KSNT)- Highlights and scores from high school basketball around the area from Tuesday, Dec. 14.

BOYS

MANHATTAN 37
JUNCTION CITY 52

WASHBURN RURAL 34
HAYDEN 27

TOPEKA WEST 57
SHAWNEE HEIGHTS 55

TOPEKA HIGH 45
EMPORIA 42

CHAPMAN 30
WAMEGO 66

ST. MARYS 55
ROCK CREEK 36

CLAY CENTER 71
RILEY COUYNTY 54

GIRLS

MANHATTAN 39
JUNCTION CITY 17

WASHBURN RURAL 56
HAYDEN 27

TOPEKA WEST 64
SHAWNEE HEIGHTS 55

TOPEKA HIGH 38
EMPORIA 36

CHAPMAN 31
WAMEGO 57

ST. MARYS 68
ROCK CREEK 46

CLAY CENTER 41
RILEY COUNTY 27

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Trending Stories

Donate Today!
December 31 2021 11:59 pm