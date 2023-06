TOPEKA (KSNT) – Looking for fireworks to use this Fourth of July? KSNT 27 News has you covered!

The City of Topeka and Shawnee County Planning Department maintain lists of all firework stands operating in city limits and Shawnee County every year. In total, 28 firework stands will be in operation in Topeka while 22 will be located in the county. These include the following:

Topeka Wholesale Fireworks (Jake’s) – 110 NE US Hwy 24 Jake’s Fireworks – 4600 SW Topeka Blvd. Jake’s Fireworks – 1501 SW Wanamaker Rd. Jake’s Fireworks – 2600 NW Rochester Rd. Bellino Fireworks Inc. – 3110 SE 6th Ave. Bellino Fireworks Inc. – 6020 SW 29th St. Bellino Fireworks Inc. – 5311 SW 22nd Pl Bellino Fireworks Inc. – 800 NW 25th St. Bellino Fireworks Inc. – 240 SE 29th St. Bellino Fireworks Inc. – 5123 SW 29th St. Bellino Fireworks Inc. – 2010 SE 29th St. Garret’s Fireworks – 2047 SW Topeka Blvd. Garret’s Fireworks – 2951 SW Wanamaker Rd. Garret’s Fireworks – 636 NW US Hwy 24 Garret’s Fireworks – 115 SW 29th St. Garret’s Fireworks – 5301 SW 21st St. Garret’s Fireworks – 631 NE US Hwy 24 Garret’s Fireworks – 2075 SE 29th St. Ka-Boomer’s – 200 NE US Hwy 24 Garret’s Fireworks – 3101 SW Topeka Blvd. Garret’s Fireworks – 2040 NW Topeka Blvd. Ka-Boomer’s – 4200 SW Huntoon St. Second 2 None – 3301 SW Gage Blvd. At The Farm Fireworks – 3600 SW Topeka Blvd. Victory Fireworks – 2622 SE 6th Ave. TNT Fireworks – 2010 SE 45th St. Capital Boom Fireworks – 815 SW Fairlawn Rd. Phantom Fireworks – 6401 SW 17th St.

Shawnee County Garret’s Fireworks – 5324 SW Topeka Blvd. M2 Fireworks – 9615 SW Auburn Rd. Jake’s Fireworks – 4444 NW 17th St. Jake’s Fireworks – 2045 SE 45th St. Jake’s Fireworks – 2845 SE Wittenberg Rd. Boomtown Fireworks – 5005 SW Topeka Blvd. Skyline Fireworks – 3016 NE Meriden Rd. HI Performance Fireworks – 2235 SE Croco Rd. 3 D Fireworks LLC – 602 SE Croco Rd. 3 D Fireworks LLC – 2815 SW Urish Rd. Cracker Shack – 3710 NW Topeka Blvd. Kapow Fireworks – 2131 SE 45th St. Stars & Stripes Fireworks – 4703 NW Hunters Ridge Cir Stars & Stripes Fireworks – 4545 NW Topeka Blvd. Thompson’s Fireworks – 7934 SW 10th St. Mission Hill Fireworks – 7627 SW 17th St. J.Y. Fireworks – 5101 SW Topeka Blvd. Big Phil’s Fireworks – 9025 SW 21st St. At The Farm Fireworks – 601 SE Croco Rd. Big Bang Fireworks – 3145 NE K4 Hwy Brickyard Fireworks LLC – 4120 NW Brickyard Rd. Dynamite Dan’s Fireworks Stand – 3439 NW Hoch Rd.



County firework stands will be in operation from Tuesday, June 27 to Wednesday, July 5 while city firework stands will open on June 29 and close July 4, according to city ordinance and the Shawnee County Planning Department.