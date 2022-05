TOPEKA (KSNT) – This week’s Live @ Lunch Concert Series features the Josh Vowell Blues Band.

The concert series is a lunchtime opportunity from 11 a.m. to 1 p.m. every Wednesday from April through September, providing live music and food trucks.

Upcoming Live @ Lunch concerts include,

May 18th, Josh Vowell Blues Band

Food Trucks: Lago Vista, Oleander Café, Poppin’ Squeeze, It’s a Sweet Treat Day Bakery May 25th, Justwynmoore

Food Trucks: Oleander Café, Poppin’ Minis, PWA Islander, It’s a Sweet Treat Day Bakery June 1st, Delta Haze

Food Trucks: Oleander Café, Pineapple Dream, Taqueria Mexico Lindo, It’s a Sweet Treat Day Bakery June 8th, The Hot Toe Pickers

Food Trucks: Oleander Café, Poppin’ Squeeze, Tod’s BBQ, It’s a Sweet Treat Day Bakery June 15th, Pastense

Food Trucks: Oleander Café, JLG Mexi-Q, Poppin’ Minis, It’s a Sweet Treat Day Bakery June 22, Kyler Carpenter

Food Trucks: Oleander Café, Pineapple Dream, Burger Bus, It’s a Sweet Treat Day Bakery June 29th, Sloppy But Lucky

Food Trucks: Oleander Cafe, PWA Islander, Poppin’ Squeeze, It’s a Sweet Treat Day Bakery

27 NEWS is a proud to sponsor of Evergy Plaza.