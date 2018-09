Football Frenzy 09/14/18 Video

All the highlights from week 3 of the high school football season on Football Frenzy.

MANHATTAN 49 -SEAMAN 7 (KSNT Game of the Week)

SABETHA 35 - PERRY LECOMPTON 33

WASHBURN RURAL 33 - 17 HAYDEN

SILVER LAKE 32 - RILEY COUNTY 12

TOPEKA HIGH 66 - HIGHLAND PARK 0

ROSSVILLE 29 - ROCK CREEK 21

WABAUNSEE 14 - CENTRAL HEIGHTS 26

ATCHISON COUNTY 26 - VALLEY HEIGHTS 66

SHAWNEE HEIGHTS 20 - KC SCHLAGLE 14.

CENTRALIA 56 - ST. MARYS 14

HOLTON 37 - NEMAHA CENTRAL 32.

ROYAL VALLEY 28 - RIVERSIDE 27.

JEFFERSON WEST 25 HIAWATHA 7

AXTELL 48 - ONAGA 0

WAMEGO 43 -CLAY CENTER COMMUNITY 6

SANTA FE TRAILS 41 - ANDERSON COUNTY 7

COUNCIL GROVE 6 - OSAGE CITY 38

WEST FRANKLIN 39 -LYNDON 0

MISSION VALLEY 30 - VALLEY HEIGHTS 0