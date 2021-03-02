Sub-state basketball scores (03/02/21)

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(KSNT) – Scores from Tuesday’s sub-state basketball action.

BOYS

WASHBURN RURAL 51
MANHATTAN 33

JUNCTION CITY 42
FREE STATE 53

ST. MARYS 68
SILVER LAKE 51

WAMEGO 64
HAYDEN 55

BISHOP WARD 55
PERRY-LECOMPTON 62

BISHOP WARD 50
RILEY COUNTY 61

ATCHISON 51
HOLTON 58

OSKALOOSA 26
ROYAL VALLEY 73

ROSSVILLE 19
ROCK CREEK 65

BURLINGTON 79
PRAIRIE VIEW 18

JEFF WEST 58
NEMAHA CENTRAL 51

MISSION VALLEY 50
MCLOUTH 36

GIRLS

EMPORIA 62
NEWTON 16

TOPEKA WEST 33
SEAMAN 60

ROSSVILLE 42
ROCK CREEK 52

ST. MARYS 28
RILEY COUNTY 48

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