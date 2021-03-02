Sub-state basketball scores (03/02/21)

(KSNT) – Scores from Tuesday’s sub-state basketball action.
BOYS
WASHBURN RURAL 51
MANHATTAN 33
JUNCTION CITY 42
FREE STATE 53
ST. MARYS 68
SILVER LAKE 51
WAMEGO 64
HAYDEN 55
BISHOP WARD 55
PERRY-LECOMPTON 62
BISHOP WARD 50
RILEY COUNTY 61
ATCHISON 51
HOLTON 58
OSKALOOSA 26
ROYAL VALLEY 73
ROSSVILLE 19
ROCK CREEK 65
BURLINGTON 79
PRAIRIE VIEW 18
JEFF WEST 58
NEMAHA CENTRAL 51
MISSION VALLEY 50
MCLOUTH 36
GIRLS
EMPORIA 62
NEWTON 16
TOPEKA WEST 33
SEAMAN 60
ROSSVILLE 42
ROCK CREEK 52
ST. MARYS 28
RILEY COUNTY 48